Il nuovo palinsesto di Rai1 ai tempi del Coronavirus

Di Hit mercoledì 11 marzo 2020

Come cambia la programmazione della prima rete Rai

L'emergenza Coronavirus sta raggiungendo il suo apice e le parole di poco fa del nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono state chiare, per combattere l'espansione di questo virus occorre l'aiuto e la consapevolezza di tutti. Fermarsi per fermare, stare a casa e muoversi il meno possibile per chi deve lavorare è l'imperativo che occorre seguire per far si che una luce si accenda in fondo a questo terribile tunnel che l'Italia, la nostra cara Italia sta attraversando.

La televisione si adegua e tanti programmi stanno andando in onda in questo periodo senza il pubblico in studio e altri hanno dovuto chiudere i battenti. Rai1, la prima rete della televisione italiana, il canale per antonomasia di tutti gli italiani, il primo che si acceso nel nostro paese, con il suo attuale direttore Stefano Coletta, ha predisposto la sua nuova programmazione che entrerà in vigore nei prossimi giorni.

La sveglia agli italiani sarà scandita sempre da Unomattina, condotto in diretta da Milano da Roberto Poletti e da Roma da Valentina Bisti, poi la linea passerà a Storie italiane di Eleonora Daniele e qui, prima novità, il programma proseguirà fino alle 13:25 dando la linea al Tg1 delle 13:30. Da venerdì 13 marzo quindi La prova del cuoco sarà sostituita da Storie italiane.

Al termine del Tg1 delle ore 13:30 arriva La Vita in diretta, con la prima parte del programma condotto come sempre da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, quindi alle 15:40 torna Il Paradiso delle signore. Quindi da lunedì 16 marzo Vieni da me non andrà in onda e lascerà il suo posto a Vita in diretta, che poi torna nello suo spazio consueto dalle 16:50 alle 18:45.

Quindi la giornata di Rai1 prosegue con L'eredità condotta da Flavio Insinna che sarà in onda con puntate inedite fino al 22 marzo, per poi proseguire con le repliche. Soliti ignoti andrà pure in onda con puntate inedite fino a sabato 14 marzo per poi proseguire anch'esso con delle repliche.

Sono sospese pure le registrazioni di Buongiorno benessere, S'è fatta notte e Sottovoce. Tutto questo è stato deciso per soddisfare le esigenze nate dalla situazione che stiamo vivendo e quindi di riflesso si è trovata a vivere la nostra televisione.

Teniamoci distanti oggi, per abbracciarci domani ha detto poco fa il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e un grande abbraccio virtuale a tutti i cari lettori di TvBlog e anche a chi TvBlog non lo legge, ce la faremo.