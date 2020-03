Quattro zampe in famiglia, nuovo programma di Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Anticipazioni esclusive sul nuovo programma di Rai2 dedicato agli animali. Alla conduzione Elena Ballerini

Ad aprile su Rai2 dovrebbe - il condizionale è d'obbligo considerata l'emergenza sanitaria per il coronavirus - iniziare un nuovo programma, di cui Blogo è in grado di rivelare tutti i dettagli. Si tratta, secondo quanto ci risulta, di Quattro zampe in famiglia, trasmissione interamente dedicata agli animali. Un brandend content prodotto da Kimera con TVcom.

Alla conduzione ci sarà Elena Ballerini, affiancata dal veterinario Federico Coccia. La messa in onda della prima puntata è prevista per l'11 aprile, ma le registrazioni, che si sarebbero dovute svolgere a partire da questa settimana, non sono ancora iniziate (per l'emergenza coronavirus, appunto).

La formula del programma, stando alle informazioni in nostro possesso, prevede un'alternanza di docu e factual, con racconti che vedono protagonisti gli animali. Previsti anche alcuni approfondimenti informativi su temi di interesse generale sempre inerenti al mondo degli animali.

8 le puntate settimanali, ogni sabato mattina alle ore 10.35.

Per la Ballerini si tratta di una nuova importante occasione, dopo i 4 anni da inviata di Mezzogiorno in famiglia e l'esperienza da conduttrice nel 2013 per il programma Leggende Rock, in onda in seconda serata, sempre su Rai2. Per quanto riguarda Coccia, sono tante le partecipazioni televisive, soprattutto in Rai, da Detto Fatto a La Vita in diretta, da Vieni da me a Unomattina.