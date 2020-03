Il Coronavirus ferma la serie Disney+ Falcon and the Winter Soldier. Un caso nella produzione di NeXt

Di Riccardo Cristilli mercoledì 11 marzo 2020

Fermate a Praga le riprese della serie Disney+. Conclusa la produzione di neXt di Fox è emerso un caso di Coronavirus tra lo staff

L'epidemia di Coronavirus inizia a diffondersi sempre di più in giro per il mondo. Senza voler creare ulteriori allarmismi, iniziano a esserci i primi casi che interessano anche il mondo delle serie tv. Se in Italia le produzioni si fermano, i programmi si interrompono, anche all'estero iniziano a esserci i primi effetti.

Sono diversi i casi di eventi, festival, spettacoli rimandati o cancellati proprio per evitare assembramenti di massa come il Coachella (Festival musicale della California) che da Aprile è stato spostato a Ottobre, gli Upfront di A+E o il lancio europeo di Disney+.

E proprio Disney sta avendo i primi contraccolpi anche sulle produzioni. Infatti a causa del coronavirus sono state bloccate le riprese di The Falcon and the Winter Soldier che erano in corso a Praga. La serie stava girando alcune scene nel paese ceco, la produzione doveva durare solo alcuni giorni e si sarebbe dovuta concludere venerdì ma a causa della chiusura di tutte le scuole, del blocco dei viaggi e dei vari eventi nel paese, la produzione Marvel è tornata ad Atlanta dove si erano svolte le riprese precedenti. Sembra improbabile che decidano di tornare a Praga per concludere la parte di girato.

La produzione della serie non sembra particolarmente fortunata visto che lo scorso gennaio ha dovuto rinunciare a girare a Portorico a causa del terremoto più violento mai registrato sull'isola con una magnitudo di 6.4. La serie, che vedrà Anthony Mackie e Sebastian Stan riprendere i ruoli dei film Marvel, nonostante tutto, dovrebbe arrivare ad agosto su Disney+.

Un caso di positività al COVID-19 è emerso nella produzione della serie tv Disney-20th Fox per il canale Fox di neXt un thriller con John Slattery scritto da Manny Coto e dietto da John Requa e Glenn Ficarra. La produzione della serie si è conclusa la scorsa settimana a Chicago ed è emerso che un membro della produzione è risultato positivo. Sembra si tratti di un membro dello staff residente in California arrivato a Chicago solo per il tempo delle riprese e di cui ora si stanno ricostruendo tutti i vari contatti.

20th Fox ha in corso a Chicago le riprese di Empire e di due pilot The Big Leap e Oridinary Joe ma non ci sono stati contatti tra le diverse produzioni quindi tutto procederà come previsto. NeXt è un thriller incentrato su un paranoico ex guru tecnologico che collabora con un agente della sicurezza nazionale per fermare un'intelligenza artificiale che sta sempre più evolvendo diventando pericolosa per l'uomo.