Rai1 sospende le registrazioni de I Soliti Ignoti (Anteprima Blogo)

Di Giulio Pasqui martedì 10 marzo 2020

I Soliti Ignoti si fermano a causa del Coronavirus. L'Eredità (per ora) va avanti.

In base alla nuova ordinanza governativa si fermano (anche) alcuni programmi della tv. Mediaset aveva già fermato Domenica Live, Verissimo e #CR4, oltre a Quarta Repubblica. Ora anche il servizio pubblico ha deciso di fermare alcune trasmissioni. Possiamo svelarvi con certezza che sono state bloccate "almeno per ora" le registrazioni delle nuove puntate de I Soliti Ignoti. Chi avrebbe dovuto partecipare alle puntate previste nella giornata di domani (11 marzo) è stato fermato dalla produzione. Già a inizio marzo il game di Amadeus aveva avuto "48 ore di difficoltà" nella reclutazione delle identità, come svelato dal direttore Coletta alla stampa. Si prevede quindi un effetto domino sugli altri programmi?

Secondo quanto ci risulta al momento sono confermate le registrazioni de L'Eredità, previste oggi pomeriggio negli studi Dear, ma solo con concorrenti residenti a Roma. E' possibile che nelle prossime ore arrivi lo stop anche per il quiz di Flavio Insinna.