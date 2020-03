Coronavirus, Mediaset: Domenica Live, Verissimo e #CR4 sospesi; su Rete 4, attualità in prima serata 7 giorni su 7

Di Fabio Morasca lunedì 9 marzo 2020

Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, regolarmente in onda.

L'emergenza Coronavirus in Italia, stando soprattutto agli avvenimenti che hanno caratterizzato l'ultimo fine settimana, per forza di cose, sta monopolizzando i media e l'opinione pubblica. A sottolineare la gravità della situazione, sono i continui e ripetuti inviti a starsene a casa, a limitare al massimo i contatti con le altre persone e a rispettare una serie di norme per contenere l'epidemia.

Mediaset ha deciso di concentrare l'offerta informativa sull'emergenza sanitaria in corso, sospendendo, in questo periodo, una serie di programmi.

Stando al comunicato ufficiale, la decisione è stata presa al fine di "rafforzare le testate dedicate all'attualità in diretta" e "garantire un'informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull'emergenza Coronavirus", concentrando "la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo".

I programmi che, per ora, si prenderanno una pausa, quindi, sono Domenica Live e Verissimo, i programmi di Canale 5 rispettivamente condotti da Barbara D'Urso e da Silvia Toffanin, #CR4 - La repubblica delle donne, lo show condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rete 4.

Stando a quanto risulta a noi di TvBlog, inoltre, sono sospese anche le registrazioni di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, in onda su Canale 5 e Rete 4. La messa in onda, però, è garantita fino a venerdì 13 marzo 2020, con le puntate già registrate. Successivamente, verrà presa una decisione.

I programmi di infotainment che rimarranno in onda saranno Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, e Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso, entrambi in onda su Canale 5, che "si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità".

Per quanto riguarda Rete 4, inoltre, in questo periodo, la terza rete Mediaset offrirà al suo pubblico 7 prime serate su 7 di attualità in diretta.

Già stasera, a causa delle condizioni di salute di Nicola Porro, positivo al tampone, uno speciale di Stasera Italia andrà in onda al posto della consueta puntata di Quarta Repubblica.