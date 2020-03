Coronavirus, Nicola Porro positivo al tampone: Quarta repubblica sospesa

Di Marco Salaris lunedì 9 marzo 2020

Lo riferisce l'AdnKronos. La trasmissione sarà sostituita da uno speciale di Stasera Italia

Alle 13:48 del 9 marzo 2020 l'AdnKronos ha diramato la notizia secondo cui il conduttore del prime time del lunedì di Retequattro Quarta Repubblica, Nicola Porro, è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Al momento non ci sono altri dettagli sul caso ma si attendono aggiornamenti. Intanto la trasmissione che sarebbe dovuta andare in onda questa sera non andrà in onda.

Al suo posto sarà trasmesso un supplemento speciale di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. Nicola Porro sarà collegato dalla sua quarantena.

Nella giornata di ieri l'annuncio della sospensione anche per le prossime puntate de Le Iene dopo che un caso all'interno della redazione è risultato positivo al Coronavirus.