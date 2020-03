Cosa c'è da vedere in streaming tra il 9 e il 15 marzo? Le novità su Amazon, Infinity, Netflix, Now Tv e RaiPlay

Di Riccardo Cristilli lunedì 9 marzo 2020

Guida streaming dal 9 al 15 marzo tutto quello che c'è da vedere su Now Tv, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video e RaiPlay

Nuova settimana di film, show e serie tv da guardare in streaming ed è inutile dirlo ma si tratta di una settimana particolare vista l'emergenza Coronavirus. Bisogna stare in casa e quale miglior occasione che guardare qualcosa in streaming? Infinity per esempio offre due mesi gratuiti al momento dell'attivazione al contrario del mese finora offerto, mentre Amazon Prime Video nelle zone rosse è subito disponibile, considerando che si tratta di una piattaforma che dà 30 giorni di prova gratuiti, probabilmente sarà bloccato il rinnovo automatico o si potrà vedere senza sottoscrizione. Per scoprire tutte le iniziative di solidarietà digitale basta visitare il sito dedicato.

Ma cosa c'è da vedere questa settimana in streaming? Il periodo è particolarmente ricco si parte subito lunedì con su RaiPlay Il Commissario Montalbano e Siren, passando per Homeland 8 in partenza su Now Tv, venerdì l'attenzione è concentrata sul debutto di Celebrity Hunted con Totti e Fedez su Amazon Prime Video, senza dimenticare gli arrivi di Yellowstone, Modern Family, Last Man Standing- L'Uomo di casa e Elite 3. Su Infinity Premiere fino al 12 è disponibile Le Regine del Crimine mentre dal 13 sarà la volta di Annabelle 3.





Novità in Streaming 9-10 marzo



9 - Homeland 8 - Now Tv

L'ultima stagione dell'amata serie spy

9 - Il Commissario Montalbano - RaiPlay

9 - Siren 2 - RaiPlay



9 - Genius - Film catalogo Infinity



10 - The Terminal - Film catalogo Infinity



10 - Carmen Sandiego: Rubare o non rubare? Netflix

Speciale interattivo animato con Carmen Sandiego

10 - Marc Maron: End Times Fun - Stand-Up comedian Netflix



10 - Sex Tape - DPlay Plus

La terapista Anjula Mutanda, esperta in psicologia delle relazioni e sociologia, nonchè giornalista e personaggio televisivo britannico, accoglierà tre coppie in crisi e insoddisfatte della propria vita sessuale.



Novità in Streaming 11-12 marzo



11/12 Riverdale 4 Infinity (disponibile in live streaming nella sezione Canali - Premium Stories e da domani in catalogo per 28 giorni circa con episodi settimanali)

11 - On My Block 3 Netlfix



11 - The Nest - Film Now Tv



11 - The Circle Brasile - Reality Netflix



11 - Q Ball - Film documentario Netflix

Ambientato nel carcere di San Quentin con il basket come collante tra i vari detenuti

11 - Dirty Money 2 - Docuserie Netflix



11 - One Love - Film catalogo Infinity



12 - Amore, bugie e calcetto - Film Catalogo Infinity



12 - Malati di Sesso - Film 1a Tv Now Tv

12 - Family Food Fight - Now Tv

Cooking game con Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo giudici di una sfida tra famiglie

12 - Fary: Hexagone - Stand-up comedian Netflix



Novità in streaming 13 marzo



Celebrity Hunted - Reality game Amazon Prime Video

Francesco Totti, Fedez e Luis Sal, Claudio Santamaria insieme a Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo devono sfuggire alla cattura evitando un gruppo di esperti investigatori

Elite 3 Netflix

Modern Family 11 Now Tv - Ultima stagione

L'uomo di casa 8 Now Tv

13/14 Law & Order: SVU 21 Infinity (disponibile in live streaming nella sezione Canali - Premium Crime e da domani in catalogo per 28 giorni circa con episodi settimanali)

Yellowstone 1 Now Tv

Kevin Costner è il proprietario di un ranch che deve difendere da alcuni interessi contrastanti

I delitti Di Valhalla 1 Netflix

Crime nordico su una detective islandese che con un poliziotto norvegese indaga su una serie di omicidi

Bloodride 1 Netflix

Serie antologica con al centro un autobus misterioso dai risvolti inquietanti

Le imperatrici della notte 1 Netflix

La moglie di un funzionario in ascesa del sindaco di Amsterdam deve fare i conti con il suo torbido passato

Kingdom 2 Netflix



Lost Girls - Film Netflix

Storia vera di una donna che in cerca della figlia scomparsa aiuta a risolvere alcuni omicidi irrisolti

Go-Kart - Film Netflix

Un adolescente si appassiona alle adrenaliniche corse di go-kart insieme a un gruppo di amici e con un ex pilota burbero che gli fa da allenatore

100 Humans - Netflix

Un divertente game in cui 100 persone di sana costituzione accetta di partecipare ad alcuni divertenti esperimenti

Beastars 1 - Netflix

Anime ambientato in un mondo in cui convivono bestie di ogni tipo

Miracle in Cell No.7 - Film Netflix

Separato dalla sua bambina, un padre con disabilità intellettiva è accusato di aver ucciso la figlia di un comandante e deve provare la sua innocenza



Le novità in streaming 14 - 15 marzo



14/15 Supergirl 5 Infinity (disponibile in live streaming nella sezione Canali - Premium Stories e da domani in catalogo per 28 giorni circa con episodi settimanali)

14 - Skyscraper - Film catalogo Amazon Prime Video



15 - Il club delle madri single - Film Netflix

Dopo un incidente nella scuola dei figli, alcune madri single si riuniscono e scoprono di avere molto in comune



