Il Commissario Montalbano: le anticipazioni di "Salvo amato, Livia mia" in prima tv

Di Giorgia Iovane lunedì 9 marzo 2020

Il Commissario Montalbano in prima tv su Rai 1 con i nuovi episodi: stasera Salvo amato, Livia mia.

Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con la prima delle due puntate del nuovo ciclo 2020, le prime in onda senza Andrea Camilleri e Alberto Sironi. Questa sera, lunedì 9 marzo, va in onda "Salvo amato, Livia mia", in prima tv su Rai 1 dalle 21.25. E speriamo che le indagini del Commissariato di Vigata aiutino almeno per un po' ad allentare il clima difficile di questi giorni.



Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: anticipazioni e trama

La puntata è tratta da tratta dai racconti 'Salvo amato...’ ‘Livia mia’ e Il vecchio ladro.





Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano (Luca Zingaretti) che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia (Sonia Bergamasco), conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.



Nelle sue note di regia, Luca Zingaretti scrive:



"La drammaticità e la leggerezza tipica dei migliori racconti di Camilleri si intrecciano, secondo un codice conosciuto ma ogni volta diverso. E lo sforzo maggiore del mio lavoro di regia è stato quello, nel rispetto dello stile di Alberto Sironi che ha dettato le regole 20 anni fa, di assecondare l’estetica del mondo di Camilleri e della sua capacità di raccontarci il mondo".

Il Commissario Montalbano 2020, la serie e il cast

I due film tv inediti in onda il 9 e il 16 marzo 2020, tratti dai lavori letterari di Camilleri editi da Sellerio, sono una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotti da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti. Alla regia Alberto Sironi e Luca Zingaretti, subentrato in corsa nella realizzazione dei due episodi 2020 e in un terzo che sarà trasmesso nel 2021. Tra gli sceneggiatori, il maestro Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini.

Torna il cast storico, sul set del commissariato di Vigàta da ormai 20 anni. Con Luca Zingaretti, da sempre Salvo Montalbano, ritroviamo Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti di Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.





Il Commissario Montalbano 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

I due film tv in prima tv de Il Commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili per qualche giorno on demand.



Il Commissario Montalbano 2020, second screen

Per commentare la puntata l'hashtag è #IlCommissarioMontalbano.