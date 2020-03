Settimana Ventura: conduzione a Milano, cast e ospiti da Roma (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 8 marzo 2020

L'emergenza Coronavirus impatta anche sul calcio e la diretta della puntata segue l'evoluzione delle decisioni 'sul campo'.

Anche per Settimana Ventura la puntata dell'8 marzo è stata piuttosto anomala, in linea con l'attuale emergenza sanitaria del Coronavirus, la trasmissione condotta da Simona Ventura si adegua alle misure del recente decreto del governo che invita - tra l'altro - ad evitare i luoghi di ritrovo.

La conduttrice si è presentata in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione, il Tv2 di Milano - lo stesso in cui tutte le domeniche va in onda La domenica sportiva - mentre dallo studio 1 di Via Teulada a Roma (anch'esso deserto per i motivi che ormai sappiamo bene) Amedeo Goria ha dato una mano per la realizzazione del programma insieme alle due ospiti previste, le Signorine Buonasera Mariolina Cannuli e Maria Giovanna Elmi.

La situazione singolare è andata a braccetto con la cronaca sportiva che nella mattinata ha regalato le montagne russe della frenesia per il rischio che la partita Parma - Spal potesse non esser giocata. Goria ha costantemente aggiornato i telespettatori fino all'ultimo minuto sulle indiscrezioni e notizie ufficiali in arrivo dagli spogliatoi (Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora poco prima dell'inizio della partita ha condiviso la richiesta di Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, di poter fermare la Serie A). La partita è iniziata alle 13:45 per la cronaca.

Simona Ventura si è spesso mossa per poter avere le ultime appellandosi alla redazione di Rai Sport, una collaborazione che oggi più che mai ha messo in pratica la sinergia tra la testata giornalistica e l'intrattenimento di Settimana Ventura.