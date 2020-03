Coronavirus, tutti i programmi senza pubblico in studio (Foto gallery e video)

Di Marco Salaris sabato 7 marzo 2020

Una moltitudine di studi televisivi senza pubblico ai tempi dell'emergenza sanitaria nazionale: l'album costantemente aggiornato.

Il momento storico tuttora in corso è certamente importante per quanto sia spiacevole constatarlo data l'emergenza Coronavirus che attanaglia e preoccupa la popolazione non solo a livello nazionale, ma addirittura - e purtroppo - mondiale. La televisione in questo periodo ci mostra il volto, il sentiment di una crisi che è sotto gli occhi di tutti, mezzo veicolante di messaggi ottimisti, di informazione e - nonostante tutto - di intrattenimento. Un genere televisivo che subisce il riflesso delle misure prese dal governo per limitare la possibile propagazione del virus.

Dal 23 febbraio prima Mediaset e successivamente anche Rai, La7, Nove e quindi Tv8 con Sky hanno preso le dovute precauzioni facendo a meno del pubblico in studio, c'è chi è ricorso ai trucchi per poter andare in onda (vedi Dritto e Rovescio) e chi, invece, più drasticamente ha dovuto gettare la spugna per cause logiche di forza maggiore (il caso de La Corrida è il primo e il più lampante).

Di seguito l'elenco delle trasmissioni senza pubblico in studio dal 23 febbraio in poi. Lista che potrete visionare anche attraverso la foto-gallery in testa all'articolo:





Dal 23 febbraio: Live! Non è la d'Urso, Che tempo che fa, La Domenica Sportiva



Dal 24 febbraio: Mattino cinque, Pomeriggio cinque, Detto Fatto, Striscia la notizia



Dal 25 febbraio: Le Iene



Dal 26 febbraio: CR4 - La repubblica delle donne, L'assedio (Nove)



27 febbraio: Dritto e rovescio (per una puntata in onda da Milano con pubblico in collegamento da Roma)



Dal 28 febbraio: Quarto grado



Dal 1 marzo: Quelli che il calcio e Domenica Live



Dal 5 marzo: Storie Italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, La vita in diretta, L'aria che tira, Tagadà, I fatti vostri



Dal 6 marzo: Propaganda Live, Amici, Porta a porta, La finale in diretta di Italia's Got Talent



Dal 7 marzo: Italia sì



Dall'8 marzo: Domenica IN, La settimana Ventura



Dal 9 marzo: Forum



La lista sarà costantemtente aggiornata.