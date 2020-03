Italia's Got Talent 2020: la finale in diretta dalle ore 21:30

Di Fabio Morasca venerdì 6 marzo 2020

La finale di Italia's Got Talent 2020 in diretta.

Italia's Got Talent è un talent show in onda su Sky Uno e su Tv8, condotto da Lodovica Comello (la finale sarà condotta da Enrico Papi), con la partecipazione di Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, nel ruolo di giudici, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21:30.

Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della finale

Questa sera, venerdì 6 marzo 2020, andrà in onda la finale della decima edizione di Italia's Got Talent, la quinta edizione targata Sky.

La finale sarà condotta eccezionalmente da Enrico Papi. Lodovica Comello, conduttrice delle puntate delle Audizioni, infatti, incinta del suo primo figlio, partorirà tra circa due settimane e, quindi, non potrà presenziare questa sera.

I 12 finalisti della decima edizione di Italia's Got Talent sono i seguenti: il World Taekwondo Demonstration Team, golden buzzer di Mara Maionchi, Zio Tore e Andrea Fratellini, finalisti della prima puntata delle Audizioni, la Iorio Family, vincitrice della seconda puntata, Claudia Lawrence, golden buzzer di Frank Matano, Silvio Cavallo, vincitore della terza puntata, l'Antigravity Show, vincitori della quarta puntata, la Compagnia Colonna, vincitrice della quinta puntata, il Sunshine Gospel Choir, golden buzzer di Joe Bastianich, i Powa Tribe, vincitori della sesta puntata, Francesco Carrer, golden buzzer di Federica Pellegrini, Claudio Morici, vincitore della settima puntata, e il finalista a sorpresa, golden buzzer del pubblico da casa, che scopriremo stasera.

La finale andrà in onda in diretta dagli studi di Cinecittà in Roma.

Italia's Got Talent: dove vederlo

La finale di Italia's Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30.

La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Italia's Got Talent andrà in onda anche sui canali Sky del digitale terrestre, canale 311 o 11.

Italia's Got Talent è visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8.

La puntata sarà successivamente disponibile su Sky On Demand.

Italia's Got Talent: Second Screen

Italia's Got Talent è presente sul web con un sito ufficiale.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale è il seguente: @IGT_official. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #ITG.

Italia's Got Talent ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la finale di Italia's Got Talent sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:30.