Italia's Got Talent 2020: finale in diretta

venerdì 6 marzo 2020

00:10 Enrico Papi ha in mano la busta con i primi 3 classificati. I primi tre sono Francesco Carrer, assente sul palco in quanto minorenne, Claudia Lawrence e Andrea Fratellini e Zio Tore.

23:56 Argentero: "Mi è sembrato di fare un provino!". Bel monologo. Stop al televoto.

23:50 Luca Argentero si esibisce con un monologo ispirato alla storia di Luigi Malabrocca, la famosa "maglia nera" del Giro d'Italia negli anni '40.

23:46 Tutto è nelle mani del pubblico: il pubblico deciderà il vincitore dei 100mila euro. Assistiamo ad un recap delle esibizioni di stasera.

23:44 Enrico Brignano si "complimenta" con Papi: "Sembra che già hai fatto il conduttore in passato...". Il dodicesimo e ultimo concorrente è Emanuele, addestratore di cani, che si esibisce con Chico.

23:34 Matano: "Dispiace che non ci sia stata la risposta del pubblico...".

23:32 Il cantante comico Silvio Cavallo si esibisce con un'altra delle sue canzoni demenziali e monocorde. Il titolo è "Cose molto interessanti che ho ascoltato nelle ultime settimane". Bravo. Anche per lui, serata molto difficile a causa dell'assenza del pubblico...

23:28 Enrico Papi ha insistito soprattutto su un concetto per colmare l'amarezza per l'assenza del pubblico: "Siete voi il nostro pubblico!".

23:20 Anche per i Powa Tribe, solo complimenti. Brignano: "Un tuffo al cuore..."

23:18 E' il turno della crew Powa Tribe che si esibisce sulle note di Pray di Sam Smith. Anche questa, visivamente, una performance di grande impatto, ispirata all'immigrazione.

23:14 Matano: "Se ci fosse stato il pubblico, si sarebbero alzati tutti in piedi".

23:10 Il ventriloquo Andrea Fratellini si esibisce con il pupazzo Zio Tore. Stasera, però, anche Zio Tore fa il ventriloquo... L'esibizione termina con una performance musicale in presenza di tanti altri pupazzi.

23:04 Sergio Sylvestre promuove il film Trolls World Tour, per il quale ha lavorato come doppiatore insieme a Stash, Elodie e altri.

23:02 Brignano: "Anch'io avevo un piastrellista che mi ha rifatto il bagno...".

22:58 E' il momento del mentalista Marco Miele, mentalista che è riuscito a conquistare anche Federica Pellegrini. Marco Miele sceglie proprio la nuotatrice per il suo numero di stasera. Il suo numero è incredibile: il mago aggiunge tasselli ad un quadro ma la misura del quadro non cambia.

22:54 Matano: "Ho ballato e ho pensato anche a Dio... Spero che vada tutto per il meglio, amen!".

22:52 Assistiamo all'esibizione Sunshine Gospel Choir, un invito alla salvaguardia del pianeta.

22:48 Dopo la seconda pausa pubblicitaria, Enrico Papi raggiunge i giudici. Papi: "Il prossimo concorrente è il golden buzzer di Joe Bastianich...". Matano: "Stasera, gli sono anche cresciuti i capelli!".

22:40 Frank Matano si complimenta con il comico: "Stasera hai fatto uno sforzo notevole!".

22:36 E' il turno del comico Claudio Morici. Senza risate del pubblico, sarà il concorrente maggiormente in difficoltà, stasera. Il monologo di Morici è incentrato sulle persone, partendo dall'elenco telefonico di Roma del 2012. Originale.

22:32 Enrico Papi porta anche Sarabanda in questa finale di IGT. Papi annuncia il suo nuovo quiz musicale che andrà in onda su Tv8, come anticipato da TvBlog: Name that tune - Indovina la canzone.

22:28 Il quinto concorrente è il cantante tredicenne Francesco Carrer che si esibisce con In my blood di Shawn Mendes.

22:24 Con un po' di ritardo, anche la regia ha deciso di affidarsi agli applausi finti, meglio di niente, dalla prossima esibizione in poi.

22:18 Brignano: "C'è una macchina teatrale dietro questi numeri che è delicatissima. Da grandi professionisti".

22:16 Enrico Papi continua ad essere punzecchiato sull'età. Il conduttore presenta gli Antigravity Show, illusionisti informatici, che hanno confezionato un mini-film spettacolare.

22:12 Julian: "Ho studiato di più! Più si studia e più si diventa bravi!".Julian si prende la scena, parlando anche delle telline di Fregene. Julian: "Posso fare dei saluti?".

22:08 Si esibisce la Iorio Family, famiglia di musicisti nella quale spicca soprattutto il piccolo Julian, sassofonista di enorme talento considerata l'età.

22:04 Papi: "Questa è la televisione che mi piace!". Battuta di Enrico Brignano: "Mi ha ricordato i tempi in cui prendevo il 94 barrato!". Per il resto, solo meritati complimenti.

22:00 Seconda esibizione. Assistiamo alla performance della Compagnia Colonna, compagna di pole dancer, sulle note di una versione rivisitata di You're the one that i love e Rise up in faith. Esibizione suggestiva.

21:56 La Maionchi lo ripete: "Claudia, sei la mia speranza!". Brignano: "Un'esibizione di altri tempi... Credo che l'Inps, vedendoti così attiva, possa toglierti la pensione!". Lawrence: "Tutti così carini...".

21:54 Assistiamo all'esibizione di Claudia Lawrence: monologo, canzone e tip tap. Immensa.

21:50 Enrico Papi lancia il televoto e porta un po' di Guess my age nella finale di Italia's got talent nel presentare Claudia Lawrence. Papi: "Una ragazzina di 95 anni!".

21:46 Il golden buzzer di Mara Maionchi, il World Taekwondo Demonstration Team, è assente. Il pubblico, quindi, ha deciso due finalisti. Li scopriamo: Marco Miele, mentalista, e Chico, addestratore di cani.

21:42 Enrico Papi presenta Enrico Brignano. Sarà lui ad occupare il posto di Joe Bastianich rimasto vuoto. Frank Matano a Enrico Papi: "Sono emozionato a vederti. Ti seguivo fin da piccolo, insieme a Piero Angela, Daniele Piombi...". Mara Maionchi: "Anch'io ti seguo fin da piccola!". Frank Matano prova a riprodurre con il proprio smartphone un file audio di applausi registrati ma si sente malissimo... Enrico Papi: "Io quando facevo teatro, ero abituato a stare senza pubblico!".

21:38 Enrico Papi si trova davanti a tre giudici (Joe Bastianich è assente) e il teatro 5 di Cinecittà praticamente vuoto. Papi: "Avete notato che non sono Lodovica Comello! Sono un po' emozionato...". Va in onda un videomessaggio di Joe Bastianich, registrato all'interno degli studi di America's Got Talent, con il quale il ristoratore si scusa per la sua assenza.

21:34 Poco dopo, l'introduzione della Finale diventa una sorta di favola narrata da Lodovica Comello. Enrico Papi: "Cominciamo...". Schiocco di dita. La Comello, in un modo o nell'altro, è comunque presente in questa finale.

21:30 Inizio trasmissione. La finale inizia con un veloce viaggio a ritroso nelle sette puntate delle Audizioni.

Italia's Got Talent è un talent show in onda su Sky Uno e su Tv8, condotto da Lodovica Comello (la finale sarà condotta da Enrico Papi), con la partecipazione di Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, nel ruolo di giudici, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21:30.

Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della finale

Questa sera, venerdì 6 marzo 2020, andrà in onda la finale della decima edizione di Italia's Got Talent, la quinta edizione targata Sky.

La finale sarà condotta eccezionalmente da Enrico Papi. Lodovica Comello, conduttrice delle puntate delle Audizioni, infatti, incinta del suo primo figlio, partorirà tra circa due settimane e, quindi, non potrà presenziare questa sera.

I 12 finalisti della decima edizione di Italia's Got Talent sono i seguenti: il World Taekwondo Demonstration Team, golden buzzer di Mara Maionchi, Zio Tore e Andrea Fratellini, finalisti della prima puntata delle Audizioni, la Iorio Family, vincitrice della seconda puntata, Claudia Lawrence, golden buzzer di Frank Matano, Silvio Cavallo, vincitore della terza puntata, l'Antigravity Show, vincitori della quarta puntata, la Compagnia Colonna, vincitrice della quinta puntata, il Sunshine Gospel Choir, golden buzzer di Joe Bastianich, i Powa Tribe, vincitori della sesta puntata, Francesco Carrer, golden buzzer di Federica Pellegrini, Claudio Morici, vincitore della settima puntata, e il finalista a sorpresa, golden buzzer del pubblico da casa, che scopriremo stasera.

La finale andrà in onda in diretta dagli studi di Cinecittà in Roma.

Italia's Got Talent: dove vederlo

La finale di Italia's Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30.

La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Italia's Got Talent andrà in onda anche sui canali Sky del digitale terrestre, canale 311 o 11.

Italia's Got Talent è visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8.

La puntata sarà successivamente disponibile su Sky On Demand.

