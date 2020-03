Coronavirus, RaiPlay corre in soccorso di Francesca Michielin: il concerto è in diretta streaming

Di Ivan Buratti mercoledì 4 marzo 2020

La cantante presenta il nuovo singolo con Fabri Fibra sulla piattaforma della Rai, che propone il primo show musicale in esclusiva

La musica non si ferma, recita l'hashtag lanciato online da Francesca Michielin. La cantante, vincitrice della quinta edizione di X Factor nel 2011, è in procinto di pubblicare il quarto album. Il titolo è FEAT - Stato di natura, conterrà solo collaborazioni e sarà disponibile in vendita e streaming dal 13 marzo prossimo. Tra i brani già pubblicati, Cheyenne ft. Charlie Charles, Gange ft. Shiva e Riserva Naturale con i Coma_Cose; gli ultimi due pezzi presentati a Milano, in occasione di due set speciali e pianificati a tema dall'artista, in scena nelle scorse settimane.

Il primo evento musicale va liscio come l'olio, con la sala gremita di fan e il pubblico desideroso di ascoltare il brano inedito col giovane rapper romano; il secondo capita in piena emergenza Coronavirus. L'ordinanza regionale impedisce lo svolgimento di eventi pubblici, così Francesca Michielin e la sua squadra corrono ai ripari con un concerto in streaming per chi non vuole rinunciare alla musica. Passa una settimana, la situazione si aggrava, le scuole e le università chiudono fino a metà marzo. La cantante, che aveva in programma il lancio del quarto brano dell'album con un altro evento, è costretta a replicare lo schema della settimana precedente. A soccorrerla nell'imprevisto, tuttavia, arriva il servizio multimediale della RAI, RaiPlay. Il portale offre alla cantautrice le proprie frequenze per lanciare il nuovo inedito, Monolocale, realizzato in collaborazione con il rapper Fabri Fibra.

"Stiamo preparando un set molto speciale per voi, un set multietnico, alla Triennale di Milano, che andrà in onda domani sera su RaiPlay", annuncia Francesca Michielin su Twitter. Insieme a lei, suoneranno i Selton e l'Orchestra di Piazza Vittorio. Di fatto, RaiPlay amplia la sua offerta con il primo show interamente musicale in esclusiva per il web. Dopo la prima produzione originale, Viva RaiPlay! di Fiorello, e le esperienze di Liberi tutti, Superquark+ e L'altro Festival, la piattaforma si apre anche ai concerti in diretta, fornendo a Francesca Michielin la possibilità di promuovere la propria arte in un momento di tensione per lo spettacolo nazionale.