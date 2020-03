Coronavirus: senza Juve-Milan, Rai 1 va di Pretty Woman e Rai 2 sposta di nuovo Il Cacciatore

Di Giorgia Iovane mercoledì 4 marzo 2020

Il Coronavirus non basta a giustificare la follia di Rai 2 che usa uno dei suoi prodotti di punta in un tappabuchi.

Il Cacciatore 2 non ha pace: uno dei migliori prodotti fictional degli ultimi anni viene usato da Rai 2 ormai a mo' di tappabuchi. La rete, infatti, lo sta spostandoo nel palinsesto con una frequenza degna dei competitor in difficoltà. Dopo aver deciso di trasferire Il Cacciatore dal mercoledì al venerdì, ovvero la serata più competitiva del palinsesto tv - con un coraggio davvero invidiabile, più che altro vicino alla folle incoscienza - arriva all'improvviso il contrordine: le nuove due puntate de Il Cacciatore vanno infatti in onda questa sera, mercoledì 4 marzo 2020, in prima serata.

Perché?

La prima risposta, legata alla contingenza, rimanda all'emergenza Coronavirus: con il rinvio del match di Coppa Italia Juventus - Milan, previsto su Rai 1 in prime time, la serata si è improvvisamente liberata della controprogrammazione killer. Da qui, probabilmente, la decisione di approfittare dell'inattesa libertà per far scappare Il Cacciatore dal venerdì supercompetitivo in cui la rete stessa lo aveva piazzato.

La seconda risposta possibile per spiegare il nuovo spostamento risiede invece in una più generale povertà strategico-tattica sull'uso delle proprie risorse, anzi delle migliori risorse. Rai 2 si scusa, ma il pubblico tv è abitudinario, si sa, e non ama le variazioni ingiustificate.





Coppa Italia rinviata, Rai 1 si affida a Pretty Woman

Senza Juve - Milan del 4 marzo, Rai 1 si affida a un grande classico come Pretty Woman per occupare il suo prime time del mercoledì.

Allo stato attuale, non si sa ancora con cosa sostituirà Napoli - Inter, l'altra semifinale di Coppa Italia prevista per giovedì 5 marzo: e dire che Don Matteo 12 si era spostato al martedì proprio per far spazio al calcio di Coppa. Rai 1 potrebbe, quindi, compensare il mancato ascolto da Coppa Italia con un'altra puntata di Don Matteo nella stessa settimana, ma vorrebbe dire accorciare di una settimana l'effetto 'tonaca' sul Periodo di Garanzia. Vedremo.

(In aggiornamento)