Gossip Girl, scelto il cast della nuova versione della serie realizzata da HBO Max

Di Riccardo Cristilli martedì 3 marzo 2020

Emily Alyn Lind sarà la protagonista del nuovo Gossip Girl

Procede spedita la produzione del nuovo Gossip Girl, scritto sempre da Joshua Safran sulla base del libro di Cecily von Ziegesar, prodotto con Stephanie Savage e la loro Fake Empire, per CBS Television Studios e Warner Bros Tv e che sarà rilasciato negli USA su HBO Max, la piattaforma di streaming WarnerMedia che sarà lanciata nelle prossime settimane.

I 10 nuovi episodi in produzione sono definiti come una re-immaginazione contemporanea del fenomeno pop andato in onda tra il 2007 e il 2012 su The CW e in Italia sulle reti Mediaset. Al momento non è chiaro dove, se e quando arriverà anche in Italia questo nuovo Gossip Girl, intanto possiamo tenerci informati sugli attori che comporranno il cast della serie.

In primo luogo tornerà Kristen Bell nei panni della voce narrante così come fatto nella serie originale che vedeva come protagonisti attori come Penn Badgley, Ed Westwick, Blake Lively e Chace Crawford.

La protagonista sarà Emily Alyn Lind vista in Sacred Lies di Facebook, Code Black di CBS e nel film Doctor Sleep. Il nuovo Gossip Girl è ambientato 8 anni dopo che il sito al centro della serie è stato oscurato. A New York una nuova generazione di adolescenti ricchi e privilegiati, dovrà fare i conti con la sorveglianza social di Gossip Girl. La serie mostrerà come i social ma anche New York siano cambiati negli ultimi anni.

Lind sarà Audrey, una ragazza che ha da molto tempo una relazione stabile e sta iniziando a chiedersi cosa ha da offrirle il mondo esterno.

Accanto a lei nel cast di Gossip Girl troviamo Whitney Peak (The Chilling Adventures of Sabrina), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) e Jason Gotay che arriva da Broadway. Non è stata rivelata una descrizione ufficiale dei loro personaggi ma sembra che la nuova serie potrebbe essere costruita come l'originale con Peak, Brown e Lind che saranno i 3 protagonisti e Fernandez e Gotay a completare il nucleo principale.