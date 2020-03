Grande Fratello VIP 4 scappa da Montalbano e va in onda mercoledì 11 marzo 2020

Di Marco Salaris lunedì 2 marzo 2020

Canale 5 spiana la strada a Rai 1 per le nuove puntate della fiction 'diamante grezzo'.

"C'è una novità, dalla prossima settimana si cambia, andremo in onda di mercoledì" Alfonso Signorini annuncia estasiato lo spostamento della messa in onda della sedicesima puntata del Grande Fratello VIP 4 dalla prossima settimana a mercoledì 11 marzo 2020.

Canale 5 in questo modo lascia strada libera a Rai 1 che dal prossimo lunedì 9 marzo darà il suo prime time al suo diamante grezzo: il Commissario Montalbano, quella che (inutile girarci attorno) è stata fino ad ora la garanzia alla vittoria negli ascolti.

Il reality show fresco di prolungamento al 27 aprile non sta vivendo un'edizione brillante sul fronte degli ascolti, l'effetto è quella di una fuga scappa a gambe levate per non subìre l'ipotetica tranvata. Lunedì prossimo in programmazione nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset è previsto un film d'azione in prima tv, Geostorm.