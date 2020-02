Superstore, America Ferrera lascia la serie tv

Di Paolo Sutera venerdì 28 febbraio 2020

America Ferrera ha annunciato che lascerà Superstore alla fine della quinta stagione della serie tv, che è già stata rinnovata per una sesta stagione

Ecco un nuovo capitolo di quelle serie tv il cui protagonista (o uno dei protagonisti) dice addio al set prima che lo show finisca. In questo caso, parliamo di Superstore, la divertente comedy della Nbc che dalla sesta stagione (già rinnovata e prevista per il prossimo autunno) dovrà fare a meno di America Ferrera.

L'attrice (che della serie è anche produttrice esecutiva e ne ha diretto alcuni episodi), diventata famosa a livello globale per essere stata la protagonista di un'altra serie tv, ovvero Ugly Betty, ha infatti annunciato la sua uscita di scena alla fine della quinta stagione, prevista per questa primavera. La sua Amy, personaggio centrale fin dalla prima stagione, non arriverà quindi a tagliare il traguardo del centesimo episodio, che sarà anche il primo della sesta stagione.

"Gli ultimi cinque anni sono stati i più soddisfacenti, preziosi e divertenti della mia carriera", ha detto la Ferrera in un comunicato stampa. "Produrre, dirigere e recitare con questo cast e troupe meravigliosi mi hanno dato l'opportunità di crescere come attrice e narratrice. Sono molto grata ai miei partner alla Nbc ed Universal Television per il sostegno e la fiducia che hanno sempre avuto verso la serie e sono soprattutto grata al geniale Justin Spitzer (creatore dello show, ndr) per aver dato vita al divertente, intelligente e stimolante mondo di Superstore e per avermi invitata a farne parte. Mentre comincio il prossimo capitolo della mia carriera e famiglia, auguro solo il meglio ed un successo che possa proseguire nel tempo alla mia famiglia di Superstore".

In onda dal 2015, Superstore racconta le vicissitudini all'interno di uno dei negozi della catena di supermercati Cloud 9, in cui dipendenti, dirigenti e clienti vivono situazioni spesso ai limiti dell'assurdo. Il personaggio della Ferrera, Amy, dopo anni di sforzi come semplice commessa, era riuscita a diventare manager della struttura e, nella quinta stagione, si è trovata ad avere a che fare con il fronte dei suoi colleghi decisi a creare un sindacato per difendere i propri diritti.

Bocche cucite sul motivo per cui la Ferrera abbia deciso di uscire dalla serie anche se questa fosse già stata rinnovata: probabile un mancato accordo contrattuale, oppure semplicemente il suo desiderio di dedicarsi ad altro. Di certo, l'averlo annunciato con largo anticipo permetterà agli autori di dare al suo personaggio una conclusione vera e propria. Superstore va in onda, in Italia, su Premium Stories ed, in chiaro su Italia 1, mentre tutte le stagioni sono disponibili su Infinity.