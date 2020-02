Adriano Celentano alla festa di Vincenzo Mollica a Domenica in (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 27 febbraio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Puntata davvero speciale quella di domenica 1 marzo 2020 per Domenica in. Tutta una parte della trasmissione sarà dedicata ad una grande festa a Vincenzo Mollica, il re del giornalismo degli spettacoli del Tg1 che proprio in queste ore si congederà dal suo lavoro in Rai.

Quella che si sta preparando in queste ore presso la redazione del più importante e più visto programma della domenica pomeriggio è una grande festa fatta di tanti momenti che andranno a ripercorrere i suoi fantastici 40 anni passati tutti presso la redazione spettacoli del primo telegiornale d'Italia.

Fra i momenti più significativi della puntata numero 25 di Domenica in ci sarà anche un filmato di una decina di minuti confezionato da Adriano Celentano che dopo quello realizzato alcune settimane fa al suo amico Teo Teocoli, ora ne ha preparato un'altro per il Presidente, come da tutti i personaggi dell'ambiente degli spettacoli viene chiamato Vincenzo Mollica.

Quello di Celentano, che si annuncia un filmato molto toccante e pieno di significato, è un regalo ovviamente per l'amico Mollica, ma anche una dimostrazione di grande affetto per la sua amica Mara, essendo questa la seconda volta che il molleggiato confeziona un filmato per un ospite di Domenica in.

L'appuntamento per tutto questo è per la puntata numero 25 di Domenica in, che verrà trasmessa domenica 1 marzo a partire dalle ore 14 su Rai1 come sempre capitanata e condotta da Mara Venier.