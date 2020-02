Grande Fratello Vip 2020, Andrea Montovoli si ritira: ecco cosa è successo

Di Alberto Graziola martedì 25 febbraio 2020

Andrea Montovoli si ritira dal Grande Fratello Vip 2020

Andrea Montovoli annuncia, durante le nomination, di voler abbandonare il Grande Fratello Vip 2020.

Di ritorno in casa, Alfonso Signorini chiede all'attore se conferma la sua scelta:

"Sì, io ci ho pensato tanto in questi giorni ma queste settimane sono state veramente toste per me. Sono contento dell'opportunità e del percorso che ho fatto, Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro, a elaborarlo, di 17 anni fa. Ora la cosa importante nella vita è capire i propri limiti e mi sento al limite..."

Alfonso Signorini ha rispetto per la decisione ma non la condivide:

"So che persona sei, sarebbe un percorso difficile ma la tua esperienza secondo me non è finita qui... E puoi contare sull'appoggio e sugli amici che hai in casa. Non voglio, però, obbligarti a fare qualcosa che non ti senti di fare...."

Alla domanda diretta se vuole restare in gioco o andarsene, lui conferma le sue parole:

"No, non me la sento, Alfonso"

E così, Andrea Montovoli abbandona il programma.