Live - Non è la d'Urso, piovono insulti tra Vittorio Sgarbi e Barbara d'Urso (video)

Di Ivan Buratti lunedì 24 febbraio 2020

Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi, violenta lite in diretta a Live - Non è la D'Urso nella puntata di domenica 23 febbraio 2020: che cos'è successo?

Barbara d'Urso e Vittorio Sgarbi ai ferri corti. Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, la conduttrice campana e il critico d'arte si sono scontrati duramente durante lo spazio dedicato ai protagonisti dell'edizione appena conclusa de La pupa e il secchione e viceversa, reality show di Italia 1.

La lite si è scatenata dopo alcune accuse lanciate da Vittorio Sgarbi nei confronti di una delle concorrenti del programma condotto da Paolo Ruffini, l'influencer Stella Manente. Secondo il critico d'arte, giudice anche di una puntata della trasmissione, Stella Manente sarebbe stata "raccomandata da Berlusconi", che lo avrebbe chiamato al telefono per segnalare la presenza di "una bella bionda". Barbara d'Urso si è subito dissociata dalle dichiarazioni dell'ospite, che ha rincarato presto la dose affermando che anche la stessa conduttrice avrebbe ottenuto un trattamento simile in passato dal presidente di Forza Italia. "Ma sai quanti calci nel cul* che ti do, Vittorio Sgarbi? Finché si gioca, si gioca...", ha detto la conduttrice, alla quale Vittorio Sgarbi ha replicato:



Sei peggio della Mussolini (ndr, in riferimento alla celebre litigata avuta con l'ex parlamentare nel 2006, proprio a La pupa e il secchione), può un uomo raccomandare una donna, porca putta*a? Mi ha detto che mi raccomandava una ragazza, saranno caz*i nostri o no? Vaffancul*, hai rotto il caz*o.







Vittorio Sgarbi perde il controllo e litiga con @carmelitadurso. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5WBvoswAVO

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 24, 2020

Di fronte ai toni accesi e al torpiloquio, Barbara D'Urso ha chiesto all'ospite di uscire dallo studio della trasmissione. Di tutta risposta, l'uomo non si è scollato dal divano e ha rilanciato l'invito ad abbandonare la scena alla padrona di casa. "Mi hai insultato, pensa alla tua vita inutile, non rompere i cogli*ni, capra incapace, non lascio niente perché sono ospite", le parole di Sgarbi, che non ha voluto rivolgere le scuse alla donna, con cui dieci anni fa era stato protagonista di un'altra durissima tele-rissa a Domenica 5.

"Lui qua non vince", le ultime parole di Barbara d'Urso prima della pubblicità, profetiche: Sgarbi, infatti, ha ottenuto più "non mi piace" nel Live Sentiment, sistema di votazione tramite l'app Mediaset Play per scegliere i favoriti nei dibattiti di Live - Non è la d'Urso.