Domenica In, Ricky Tognazzi contro Mara Venier: "Fuoco Amico"

Di Claudia Cabrini domenica 23 febbraio 2020

Un tweet al veleno quello del regista, risentito della mancata promozione de La vita promessa a Domenica In

Un tweet al veleno quello pubblicato poco meno di 30 minuti fa dal noto regista Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, contro la conduttrice di Rai 1 Mara Venier, proprio in questo momento in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con il programma Domenica In.

Tognazzi, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha infatti voluto chiarire il suo disappunto per la mancata promozione all'interno del programma domenicale di Rai 1 della sua nuova fiction La Vita Promessa - serie tv di produzione Rai, da lui diretta e prevista in scaletta a Domenica In. Per l'occasione, sarebbe dovuto intervenire Francesco Arca - secondo il regista, "saltato all'ultimo minuto". Teoricamente, Arca avrebbe dovuto essere intervistato da Mara Venier proprio questo pomeriggio, andando così a promuovere anche la nuova serie tv targata Rai.

Secondo Ricky Tognazzi, però, Mara ha preferito "tornare a parlar di Sanremo", dando spazio a Francesco Gabbani e Irene Grandi:



"Questo lo spazio che Domenica In e Mara Venier hanno gentilmente concesso alla promo della fiction di Rai Uno La Vita Promessa, con Luisa Rainieri, che va in onda stasera, dopo aver cancellato Francesco Arca all'ultimo minuto per dare precedenza a Sanremo (che novità!). Grazie"

Un tweet, quello del regista, che si chiude inoltre con un hasthag assolutamente particolare: #FuocoAmico - che in gerco militare starebbe ad indicare una situazione di attacco da parte del nemico. Ma Ricky Tognazzi con quell'ultimo gioco di parole avrà voluto intendere proprio quello? Mara Venier replicherà in diretta al regista?