Coronavirus, Live - Non è la D'Urso e Le Iene Show in onda senza pubblico in studio

Di Fabio Morasca domenica 23 febbraio 2020

I programmi Mediaset di questa sera andranno in onda senza pubblico in studio.

Le puntate di Live - Non è la D'Urso e de Le Iene Show, che andranno in onda questa sera in diretta, su Canale 5 e su Italia 1, non vedranno la presenza del pubblico nei rispettivi studi a causa, ovviamente, dell'emergenza Coronavirus che, tra le regioni d'Italia, ha maggiormente colpito la Lombardia e, come sappiamo perfettamente, il talk show condotto da Barbara D'Urso e il programma ideato da Davide Parenti vanno in onda da Milano (dove sono stati riscontrati i primi casi positivi).

Barbara D'Urso ha annunciato l'assenza del pubblico in studio a Live, tramite i propri canali ufficiali social:

In rispetto dell'ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live - Non è la D'Urso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma. Si dice "The show must go on", sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile, per me, con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social.

Stesso comunicato anche per Le Iene che hanno anche annunciato nuove inchieste riguardanti il Coronavirus:

Le Iene prendono una decisione storica per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del Coronavirus. Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza Coronavirus. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire.

La decisione, presumibilmente, si estenderà in settimana anche ad altri programmi televisivi in onda da Milano.