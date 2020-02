Amici 19, anticipazioni puntata 22 febbraio 2020: chi passa al serale e quale sarà il meccanismo

Di Massimo Galanto venerdì 21 febbraio 2020

Ecco gli ultimi allievi che hanno ottenuto il pass per il serale, al via venerdì prossimo in diretta

Domani, sabato 22 febbraio, alle ore 14:10 Canale 5 trasmetterà l'ultimo speciale del sabato di Amici 19 (TvBlog lo seguirà, come di consueto, in liveblogging). Infatti, la prossima settimana inizierà il serale, in onda a partire da venerdì 28 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset (nel corso del mese di marzo è previsto che si sposti al sabato).

Grazie a Il Vicolo delle news siamo in grado di anticipare cosa è successo nella registrazione tenutasi oggi agli Elios a Roma.