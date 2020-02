Valeria Marini al Grande fratello vip 4 (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 21 febbraio 2020

Anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande fratello vip

E' di pochi giorni fa la notizia dell'allungamento dell'edizione 2020 del Grande fratello vip e dell'ingresso di tre aspiranti concorrenti alla corte di Alfonso Signorini, che già nella puntata di stasera del Gf vip 4 arrivano altre novità.

Secondo quanto apprende TvBlog arriva -stavolta per restarci come concorrente- Valeria Marini. Già, dopo essere stata protagonista di un faccia a faccia alquanto turbolento in una delle precedenti puntate del Gf vip con Rita Rusic, la bionda attrice e showgirl torna nella casa di Cinecittà.

Stavolta ci torna, come detto, per entrare in gara e diventare concorrente, almeno questo è quello che abbiamo appreso poco fa. Sarà vero tutto ciò? Non resta che sintonizzarsi stasera alle ore 21:40 su Canale 5 per la nuova puntata del Grande fratello vip 4 con Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo.