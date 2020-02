Permette? Alberto Sordi: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Di Fabio Morasca venerdì 21 febbraio 2020

La conferenza stampa di presentazione di Permette? Alberto Sordi in diretta.

Oggi, venerdì 21 febbraio 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Permette? Alberto Sordi, film tv di Rai 1, diretto da Luca Manfredi, con Edoardo Pesce.

Permette? Alberto Sordi: il film tv

Nell'anno del centenario della sua nascita, Rai 1 celebrerà Alberto Sordi con un film tv dove il ruolo del popolare attore romano sarà interpretato da Edoardo Pesce.

Permette? Alberto Sordi racconterà gli esordi, le amicizie, gli amori e gli anni del debutto nel mondo dello spettacolo di Alberto Sordi.

Da giovanissimo, Alberto Sordi venne espulso dall'Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per il suo accento romano. Tornato a Roma, Sordi, prima riuscì a diventare il doppiatore di Oliver Hardy e poi si fece notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni, strinse amicizia con un giovane Federico Fellini che, più in là, lo dirigerà in film che fecero la storia del cinema mondiale come Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni. Successivamente, Alberto Sordi si innamorò dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunse il trionfo con il personaggio di Nando Mericoni nel film Un americano a Roma.

Permette? Alberto Sordi, quindi, racconterà i vent'anni in cui il giovane Alberto Sordi diventò l'"Albertone nazionale", l’uomo, come disse Ettore Scola, che "non ci ha mai permesso di essere tristi".

Permette? Alberto Sordi, una co-produzione Rai Fiction - Ocean Productions, è un film tv diretto da Luca Manfredi, con Edoardo Pesce e con Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paolo Giangrasso, Giorgio Colangeli, Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti e Lillo, nei panni di Aldo Fabrizi.

Il film tv andrà in onda su Rai 1, in prima visione, prossimamente.

Permette? Alberto Sordi: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione del film tv Permette? Alberto Sordi, a partire dalle ore 12.

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, il cast e il regista della serie.