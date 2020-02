La Corrida, terza stagione al via su Rai 1: prima puntata in diretta dalle 21.25

Di Giorgia Iovane venerdì 21 febbraio 2020

Carlo Conti torna su Rai 1 con La Corrida per il terzo anno consecutivo.

Nuova stagione de La Corrida su Rai 1, al via questa sera - venerdì 21 febbraio - alle 21.25 dagli studi Fabrizio Frizzi (che è sempre un piacere ricordare). Alla conduzione per la terza stagione consecutiva Carlo Conti, che ritrova al suo fianco Ludovica Caramis. In ogni puntata, poi, Conti sceglierà un/a valletto/a dal pubblico. E non sempre si riesce a trovare un personaggio all'altezza.

Non cambia formula 'Rai', che riprende in toto il format originale, ma che ha nel casting il suo tratto distintivo (non sempre impeccabile). La scelta dei 'dilettanti allo sbaraglio', veri protagonisti del programma, connota l'edizione ed è quindi centrale nella definizione e nella piacevolezza delle puntate: vedremo da questa sera, dunque, se gli autori continueranno la via intrapresa con la seconda stagione, puntando su personaggi meno freak e più comuni, che poi è la grande bellezza da sempre di questo format.

Una novità, però, c'è e non è di poco conto: se il pubblico (anche quello elemento non secondario nella qualità del racconto) resta l'unico giudice, entra in gioco una 'Giuria di esperti' formata da concorrenti delle precedenti edizioni del programma che commenterà l'esibizione. Confermato il maestro Pinuccio Pirazzoli alla guida dell'orchestra e a far da spalla a Conti.



La Corrida, il format: come seguirlo in diretta tv e in live streaming

La Corrida è una produzione Rai in collaborazione con Banijay Italia. Gli autori sono Mario d'Amico, Emanuele Giovannini, Federico Lampredi, Antonio Miglietta, Paola Papa, Veronica Salvi, Leopoldo Siano. Autore Rai: Anna Rita Cammerata. Direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, la regia è di Maurizio Pagnussat.

Il programma va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) ed è disponibile in live streaming su Raiplay, dove poi è visibile anche on demand.



La Corrida, second screen

L'hashtag ufficiale è #LaCorrida, accompagnata da #dilettantiallosbaraglio. Per candidarsi ai provini si può andare sul sito https://magnoliatv.it/lacorrida, chiamare lo 02.36767454 o scrivere lacorrida@magnoliatv.it.