I retroscena di Blogo: Arisa ad un bivio fra Ballando e l'Isola, cosa le consigliereste ?

Di Hit mercoledì 12 febbraio 2020

Cosa sceglierà la brava cantante genovese ?

E' stata fresca protagonista della prima edizione del nuovo show di Rai1 Il Cantante mascherato. Il riferimento è alla cantautrice Arisa che ha ricevuto l'invito proprio nel corso del nuovo programma da parte di Milly Carlucci di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza sulla prima rete del Servizio Pubblico radiotelevisivo dalla fine di marzo. .

In realtà quello di Milly Carlucci non è l'unico invito che avrebbe ricevuto Arisa . Pare infatti che la bella e brava cantautrice abbia ricevuto un'offerta da parte di Banijay-Magnolia per far parte del gruppo della prossima edizione dell'Isola dei famosi, in onda su Canale 5 a partire dal mese di aprile dopo la fine del Grande Fratello vip 4.

Pare che l'offerta dell'Isola dei Famosi sia davvero molto allettante -economicamente parlando- mentre è ovvio che Ballando con le stelle essendo un programma prodotto dalla televisione pubblica non possa arrivare ad offrire compensi altissimi per i suoi concorrenti. Arisa sceglierà dunque la confortevole offerta economica dell'Isola dei famosi, oppure quella meno congrua di Ballando con le stelle ?

Voi cari lettori di TVBlog cosa consigliereste ad Arisa, l'Isola dei Famosi o Ballando con le stelle ? Dubbio amletico si staglia all'orizzonte di Arisa, vedremo alla fine tra i due litiganti quale godrà della scelta della bella e brava cantante genovese.