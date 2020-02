Pechino Express 2020, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca martedì 11 febbraio 2020

La prima puntata dell'ottava edizione di Pechino Express in diretta.

Pechino Express è l'adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca, giunto all'ottava edizione, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.

Pechino Express 2020: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera andrà in onda la prima puntata dell'ottava edizione di Pechino Express.

Le coppie in gara sono le seguenti: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio), i Palermitani (I Soldi Spicci), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Le tappe dell'ottava edizione, sottotitolata Le Stagioni dell'Oriente, saranno le seguenti: - Tappa 1 (Thailandia): Ko Phra Thong/Thamma Park/Surat Thani – 277 km

- Tappa 2 (Thailandia): Surat Thani/Wat Khao Chong Kaeo/Hua Hin – 486 km

- Tappa 3 (Thailandia): Hua Hin/Sai Yok Noi waterfalls/Bangkok – 532 km

- Tappa 4 (Thailandia): Bangkok

- Tappa 5 (Cina): Dali/Shilin Stone Forest/Shitouzhai - 556 km

- Tappa 6 (Cina): Kaili/Basha Miao Village/Longshengzhen 456 km

- Tappa 7 (Cina): Xijianyuan Scenic Area/Moon Hill/Wuzhou – 384 km

- Tappa 8 (Cina): Wuzhou/Zhaoqing/Guangzhou/Shenzhen – 395 km

- Tappa 9 (Corea del Sud): Busan/Namwon/Taekwondowon – 352 km

- Tappa 10 (Corea del Sud): Suwon/Seoul - 84 km.

Anche in quest'edizione, le coppie dovranno spostarsi da una tappa all’altra con uno zaino, contenente una dotazione minima, e un euro al giorno a persona in valuta locale. Durante il tragitto, le coppie scopriranno tradizioni, cibi e usanze locali e dovranno affrontare sfide e prove per arrivare alla meta finale.

Pechino Express: dove vederlo

La puntata di Pechino Express andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:20, su Rai 2.

Per quanto riguarda la visione in streaming, è possibile seguire il programma sul sito Rai Play.

La puntata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Pechino Express: Second Screen

Per quanto riguarda il liveblogging, invece, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.