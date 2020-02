Elettra Lamborghini incidente sexy a Sanremo 2020

Di Giorgia Iovane domenica 9 febbraio 2020

Lo scollo profondo tradisce Elettra Lamborghini nell'ultima esibizione a Sanremo 2020.

Incidente sexy per Elettra Lamborghini alla finale di Sanremo 2020. La cantante stava esibendosi su "Musica (e il resto scompare)" quando una mossa di troppo e una scollatura molto generoso hanno mostrato quello che invece dovove scomparire, come dice scherzando subito dopo Amadeus.

Va dettto che la Lamborghini aveva già preannunciato a Blogo che nell'esibizione di questa sera sarebbero volati i parrucchini. Se tutti aspettavano il celebre twerking, questa sera affrontato di lato e non con un lato B pienamente frontale e con l'aiuto del maestro d'orchestra, in realtà a colpire è stato 'il lato A'.