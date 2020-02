Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Amadeus fa il pompiere, ma la rottura Fiorello-Ferro è totale

Di Massimo Galanto venerdì 7 febbraio 2020

Lo showman conferma la rottura con il cantante e lo accusa di cyberbullismo: "Per colpa dell’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore"

Amadeus fa il pompiere, ma l'incendio divampa. A dispetto della parole del direttore artistico e conduttore di Sanremo, ribadite anche oggi in conferenza stampa ("Non c'è nessuna polemica tra loro"), il caso Fiorello-Tiziano Ferro è sempre più clamoroso.

La versione di Fiorello, circolata in queste ore nella sala stampa dell'Ariston, è adesso ufficiale, visto che lo showman poco fa ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Tpi:

Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa.

A cosa si riferisce?

Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web.

All'obiezione di Selvaggia Lucarelli, che firma l'intervista, sulla responsabilità individuale che scagionerebbe Ferro, Fiorello risponde così, affondando ancora di più il colpo sul cantautore:

Ah, quindi Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo. (...) Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti.

In queste ore, secondo quanto risulta a Blogo, c'è stato un tentativo di buttare acqua sul fuoco, con l'entourage di Fiorello impegnato a smorzare i toni, anche per non mettere in difficoltà (ulteriore) Amadeus. Lo showman, tuttavia, con l'intervista rilasciata alla Lucarelli ha scelto autonomamente di esporsi in prima persona. E di far scoppiare, in maniera, ancora più fragorosa la polemica.

Peraltro, le scuse pubbliche postate su Instagram ieri da Ferro pare abbiano aggravato i rapporti con Fiorello, in quanto il messaggio andrebbe a rimarcare la presunta permalosità dello showman.