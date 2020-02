Enjoy - Ridere fa bene: anticipazioni puntata 2 febbraio 2020

Di Marco Salaris domenica 2 febbraio 2020

Primo appuntamento con lo show di Italia 1 condotto da Diana del Bufalo.

Su Italia 1 si torna a sorridere, pardon, Ridere! Enjoy - Ridere fa bene è il nuovo programma ai nastri di partenza da questa sera, domenica 2 febbraio, in prima serata con la conduzione di Diana Del Bufalo e la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.

In cosa consiste Enjoy? Due squadre di comici si mettono in gioco con una serie di prove di recitazione, ballo e canto. A loro spetterà raggiungere principalmente due obiettivi: il primo (il più semplice) è far ridere, il secondo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, due per puntata.

Ogni sfida permetterà di aggiudicarsi un importo in denaro e il montepremi finale accumulato servirà per finanziare il progetto rappresentato.

Diana del Bufalo sarà parte integrante delle prove delle due squadre capitanate rispettivamente da Gigi e Ross e da i PanPers e supportate da due 'capi ultras' d'eccellenza: Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli (in arte Scintilla).



Enjoy - Ridere fa bene, le squadre



Squadra Gigi e Ross per il progetto A regola d'arte di Napoli: Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria.

Squadra PanPers per il progetto Insieme con la musica per il sostegno di un'orchestra giovanile a Milano: Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile.



A giudicare le performance delle squadre sarà esclusivamente il pubblico in studio che, con un telecomando esprimendo la propria preferenza. Diego Abatantuono invece esprimerà la propria opinione.



Enjoy - Ridere fa bene, il programma

E' una produzione Colorado Film per RTI ideata da Maurizio Totti e Lucio Wilson. La regia è di Lele Biscussi.



Enjoy - Ridere fa bene, dove seguirlo

Enjoy - Ridere fa bene è in onda anche in HD al canale 506 del digitale terrestre e 106 di Sky. E' possibile guardare il programma anche tramite il sito e l'app Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere la puntata una volta trasmessa in tv.

TvBlog seguirà la prima puntata dello show a partire dalle 21:15.