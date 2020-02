Come una madre, prima puntata: comincia la fuga

Di Paolino domenica 2 febbraio 2020

Il liveblogging della prima puntata di Come una madre, la fiction di Raiuno con Vanessa Incontrada nei panni di una donna che, dopo essere tornata nel suo paese d'origine per stare lontana da tutti, deve fuggire con due bambini che sono in pericolo

Inizia l'avventura di Angela (Vanessa Incontrada): nella prima puntata di Come una madre, la miniserie in onda da questa sera, domenica 2 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno, scopriamo chi è la protagonista, ma anche cosa la spinge prima a cercare di nascondersi da tutto e da tutti e poi, invece, a dover intraprendere una fuga da dei loschi figuri.

Come una madre, la prima puntata

Nella prima puntata, facciamo la conoscenza di Angela Graziani: un'assistente sociale di Roma, donna vivace e solare che però non è più quella di un tempo da quando ha perso, in un incidente stradale, il figlio Matteo di 9 anni. Angela prova un dolore che la logora e che è anche la causa della fine del suo matrimonio con Lino Vargas (Simone Montedoro), padre di Matteo.

In cerca di solitudine e di lontananza dal resto del mondo, Angela decide di rifugiarsi nell'isola dell'arcipelago toscano in cui è nata e cresciuta, portando con sé solo il suo cane Antò. Ma stare sola con i propri pensieri sarà difficile: una sera, infatti, si ritrova in casa un bambino, che somiglia molto a Matteo, giocare con uno dei giochi del figlio.

Altri non è che Bruno Albanese (Tancredi Testa), figlio di Elena (Eleonora Giovanardi), che abita vicino ad Angela e che, come lei, sembra aver sofferto in passato. Elena ha un'altra figlia, Valentina (Crystal Deglaudi), che cresce da sola, senza un compagno.

Sebbene Angela voglia restare da sola, un giorno accetta di tenere i bambini per un paio d'ore, mentre lei si reca ad un appuntamento con un uomo, Kim (Giuseppe Zeno), agente dell'Intelligence che potrebbe aiutarla con una situazione. Ma Elena all'appuntamento incontra dei sicari, che la feriscono gravemente.

La donna riesce a raggiungere casa dove, prima di morire, dice ad Angela di scappare e di proteggere i suoi figli, che sono all'oscuro dei motivi per cui la loro madre sia stata uccisa. Per la protagonista, però, c'è poco tempo per pensare: la fuga di Angela, Valentina e Bruno ha inizio.

Come una madre, streaming

E' possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

Come una madre, social network

Si può commentare Come una madre su Twitter, utilizzando l'hashtag #ComeUnaMadre.