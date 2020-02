Come una madre, ecco il cast

Di Paolo Sutera sabato 1 febbraio 2020

Ecco il cast di Come una madre, la miniserie di Raiuno con Vanessa Incontrada nei panni di una donna che, dopo aver perso il figlio, si ritrova a dover fuggire insieme a due bambini, che deve proteggere da dei misteriosi sicari

Regina delle fiction Rai, questa volta Vanessa Incontrada torna in tv per quella che è stata definita una storia a metà tra il road movie e la favola nera. Il suo personaggio, protagonista di Come una madre, in onda da domani, 2 febbraio 2020, su Raiuno, è infatti una donna che, dopo aver subìto un forte dolore, deve fuggire per mettere in salvo due bambini.

A lei, quindi, il compito di interpretare Angela Graziani, un'assistente sociale che lavora a Roma. Donna vitale e solare, cambia quando il figlio Matteo di 9 anni perde la vita in un incidente stradale. Una perdita che coincide anche con la fine del suo matrimonio con il marito Lino Vargas (Simone Montedoro) e che porta Angela a cercare rifugio nella casa di famiglia, in un'isola dell'arcipelago toscano.

Qui incontra Elena (Eleonora Giovanardi), ma sopratutto Valentina (Crystal Deglaudi), sensibile e saggia ed il testardo ma coraggioso Bruno Albanese (Tancredi Testa), i suoi figli. Per quanto Angela voglia stare da sola, accetta un giorno di tenere i due bambini mentre Elena, che sembra in fuga da qualcuno, ha un appuntamento.

Ma quando la donna viene ferita a morte da dei sicari, per Angela ed i due bambini inizia un incubo: non solo lei viene accusata dell'omicidio di Elena, ma qualcuno sembra voler portare a termine il lavoro ed uccidere anche i suoi figli. Ad Angela non resta che fuggire, compiendo con Valentina e Bruno un viaggio lungo l'Italia che li porterà ad incontrare alcuni personaggi, tra alleati e nemici.

Massimo Sforza (Sebastiano Somma) è un maggiore dell'Intelligence che ha perso la retta via. Passato impeccabile, si trova invischiato nella vicenda della famiglia Albanese e, nel cercarne di uscirne in modo silenzioso, finisce dentro una storia di prepotenza e violenza, fino a dover fare i conti con la propria anima.

L'altro personaggio negativo del racconto è Guglielmo Vargas (Luigi Diberti), padre di Lino, potente e discusso uomo d'affari dal passato oscuro che vive in una tenuta in riva al mare. Proprio a causa delle sue azioni Lino ha cercato di prenderne le distanze, dedicandosi alla tutela legale gratuita. Manfredi Albanese (Fabrizio Contri) è il burattinaio oscuro della vicenda, zio dei due bambini al lavoro per oscuri personaggi, per cui ricicla denaro sporco, cosa che lo costringe a vivere in un bunker.

Tra gli alleati di Angela, Valentina e Bruno, invece, troviamo Kim (Giuseppe Zeno), anche lui un agente dell'Intelligence dal passato misterioso. Un grande aiuto per Angela, quasi un supereroe per i due bambini, anche se Kim, come la protagonista, nasconde un dolore.

Katia Ricciarelli, invece, è Elisa, grande amica di Angela, romantica senzatetto con un passato da cantante lirica, che si è rovinata a causa di un amore sbagliato. Il resto del cast, infine, include anche Ivan Franek (Greco), Marco Cocci (Li Guardi), Jerry Mastrodomenico (Mario Landonina), Virginio Gallo (Benedetto), Francesco Bomenuto (De Dominicis), Gianni Pellegrino (Generale), Diego Verdegiglio (Flavio), Annalisa Insardà (Sorella Matilde) e Ninni Bruschetta (Alberto).