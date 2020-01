Come una madre, serie Rai1 con Vanessa Incontrada: conferenza stampa

Di Massimo Galanto giovedì 16 gennaio 2020

Nel cast anche Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli

Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Come una madre, serie tv in tre serate in onda su Rai1 da domenica 2 febbraio alle ore 21.25. Blogo seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale.

Il cast è formato da Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti e Fabrizio Contri.

Regia di Andrea Porporati, coproduzione 11 marzo film in collaborazione con Rai Fiction.

Come una madre viene presentata come una serie a metà tra road movie e favola nera, una storia popolare e moderna che racconta l’esperienza riparativa di una donna rispetto alla sua maternità perduta.