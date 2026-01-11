Vanessa Incontrada: età, marito e figli, dove vive, la carriera e le altre curiosità

Tra i volti popolari e più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Vanessa Incontrada che, dopo un inizio di carriera da modella, con il suo sorriso e la sua simpatia, ha conquistato il pubblico televisivo che, oggi, segue tutti i suoi programmi e fiction. Attrice e conduttrice, Vanessa Incontrada vive da anni in Italia dove è arrivata tempo fa per lavorare come modella non immaginando che sarebbe stata rapita dal mondo della televisione.

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, Vanessa è figlia di Filippo Incontrada, italiano, precisamente del quartiere Garbatella di Roma e di Alicia Soler Noguera, catalana. Cresciuta tra Barcellona e Follonica, Vanessa ha una sorella, Alice, a cui è fortemente legata. Sin da giovanissima, la sua bellezza non passa inosservata portandola, così, a cominciare a lavorare come modella. Un lavoro che la porta anche in Italia che è diventata la sua seconda Patria.

La carriera

Vanessa Incontrada comincia a lavorare come indossatrice quando compie 17 anni. Si trasferisce così a Milano dove la sua carriera spicca il volo. Dopo il debutto in tv con il programma musicale Super, nel 2000, con Giancarlo Magalli, conduce il programma Subbuglio su Rai1. Nel 2003 debutta al cinema con Il cuore altrove e l’anno seguente inizia l’avventura a Zelig accanto a Claudio Bisio. La carriera della Incontrada, così, va avanti tra televisione e cinema.

In tv conduce programmi di successo come i Wind Music Awards, Italia’s got talent e Striscia la Notizia. Tantissime, poi, sono le fiction di successo di cui è stata protagonista come Un’altra vita, Angeli, Non dirlo al mio capo, La classe degli asini, Scomparsa, Il capitano Maria, Come una madre e tante altre.

La vita privata

Discreta e riservata, Vanessa Incontrada conduce una vita serena e tranquilla lontano dai riflettori. Il suo rifugio si trova a Follonica dove vive con il futuro marito Rossano Laurini e il figlio Isal. L’attrice e conduttrice ha incontrato l’uomo con cui ha poi scelto di trascorrere tutta la vita in una discoteca. All’epoca, però, entrambi erano impegnati e pur essendo scattata la scintilla, entrambi hanno ignorato quella piccola fiamma che si era accesa tra loro.

Qualche anno più tardi, con il matrimonio di Rossano finito e Vanessa nuovamente single, i due hanno deciso di provare a stare insieme scoprendo di provare un sentimento forte l’uno per l’altra. Un amore coronato dalla nascita di Isal, nel 2008. Tutto procede a gonfie vele tra i due fino al 2022 quando la Incontrada, a sorpresa, annuncia la separazione dallo storico compagno. L’amore tra i due, però, non è mai finito e, dopo quasi un anno da quell’annuncio, i due tornano ufficialmente insieme annunciando anche il matrimonio che sarà celebrato nei prossimi mesi.