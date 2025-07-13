Vanessa Incontrada torna su Canale 5: la fiction attesissima, trama, cast e data di inizio

Ad aprile Vanessa Incontrada è stata protagonista di una delle fiction più interessanti dell’ultima stagione televisiva. Ci riferiamo a Tutto quello che vuoi, la miniserie di Canale 5 in quattro puntate diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Qui l’attrice di origini spagnole interpretava Lavinia, mamma e avvocato alle prese con il giallo legato alla misteriosa morte della figlia Camilla.

Tutto quello che vuoi mescolava il dramma familiare al thriller investigativo e ha raggiunto un buon successo in termini di ascolti con picchi superiori ai 2 milioni e 700 mila spettatori e del 16,8% di share. Vanessa Incontrada sta per tornare da protagonista su Canale 5 con un’altra fiction decisamente colorata di giallo.

Vanessa Incontrada torna su Canale 5 con una nuova fiction

Tutti gli appassionati di televisione ricordano sicuramente l’iconica serie La signora in giallo (Murder, she wrote il titolo originale) che aveva la sua assoluta protagonista nella scrittrice-investigatrice Jessica Fletcher, interpretata dall’indimenticabile Angela Lansbury. A distanza di quasi vent’anni dall’ultima puntata e dopo diversi annunci di possibili reboot sta per approdare sul piccolo schermo un’altra scrittrice appassionata di investigazione.

La nuova signora in giallo si chiamerà Erica e il volto della nuova Jessica Fletcher all’italiana sarà proprio quello di Vanessa Incontrada. L’attrice nata a Barcellona da padre italiano e madre spagnola sarà al centro di una nuova fiction in tre nuove prime serate destinate ad andare in onda nella prossima stagione televisiva di Canale 5.

Erica si ispira all’omonima serie francese, ricavata a sua volta dai romanzi criminali della scrittrice svedese Camilla Läckberg che come protagonisti hanno la scrittrice con il pallino dell’investigazione Erica Falck e il poliziotto Patrik Hedström. Toccherà dunque a Vanessa Incontrare impersonare Erica, una sorta di Jessica Fletcher dei nostri giorni. Le riprese si svolgeranno quest’estate, il debutto su Canale 5 è atteso per il prossimo autunno.

La protagonista della fiction di Canale 5 è una scrittrice di gialli che nel mezzo di una crisi di creatività ritorna alle origini. Precisamente a Piombino, in Toscana, dove una serie di eventi la porteranno a essere coinvolta in un delitto. Anche nell’adattamento italiano non mancherà la figura del poliziotto. Erica condurrà le sue indagini insieme a Leonardo. Interpretato da Francesco Scianna, Leonardo è un agente di polizia. Tra lui e Erica scatterà una scintilla e i due porteranno avanti una particolare collaborazione investigativa.

Vanessa Incontrada torna dunque a cimentarsi con una storia più leggera rispetto alla vicenda drammatica di Lavinia e Matteo Santovito (anche lui un poliziotto) in Tutto quello che ho. Possiamo parlare di una sorta di ritorno al passato per l’attrice italo-spagnola, ripensando magari al sottile umorismo delle trame di Non dirlo al mio Capo, la serie andata in onda su Rai 1 tra il 2016 e il 2018 dove la Incontrada recitava al fianco di Lino Guanciale.

A dirigere la nuova fiction, una coproduzione RTI – 7Verticale, ci sarà Ciro D’Emilio. Erica dovrebbe caratterizzarsi per un mix di investigazione e romanticismo. La protagonista non si limiterà a scrivere gialli fittizi. Vorrà “impicciarsi” nei crimini reali senza far parte delle forze dell’ordine. Accompagnata da Leonardo e spinta dalla sua curiosità tenace, Erica cercherà di risolvere i casi più intricati trovando sempre il bandolo della matassa.