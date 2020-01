Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della terza puntata

Di Fabio Morasca mercoledì 29 gennaio 2020

Le anticipazioni della terza puntata della quinta edizione Sky di Italia's got Talent.

Italia's Got Talent è un talent show in onda su Sky Uno e su Tv8, condotto da Lodovica Comello, con la partecipazione di Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, nel ruolo di giudici, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 21:30.

Italia's Got Talent 2020: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, andrà in onda la terza puntata dell'edizione 2020 di Italia's Got Talent, la quinta edizione in onda sulle reti Sky.

Stasera, andrà in onda la terza puntata, delle sette in totale, riguardanti le Audizioni, al termine delle quali andrà in onda la Finale Live.

Tra i concorrenti che vedremo questa sera, troveremo un uomo di 75 anni che darà prova della sua forza, sollevando ben 150 kg ossia il peso delle sue nipoti, una ragazzina di 13 anni in grado di contare all'istante le lettere che compongono una frase, un concorrente che presenterà una nuova corrente artistica, il Surreastrattismo, una particolare synth-rock band, un assicuratore che leggerà le denunce di sinistro in chiave comica e 6 muratori e liberi professionisti che si cimenteranno nel Gatka, un'esilarante arte indiana.

I giudici che hanno ancora a disposizione il Golden Buzzer, il pulsante d'oro che permetterà ad uno dei talenti di accedere direttamente alla finale, sono Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano (Mara Maionchi l'ha utilizzato nella prima puntata).

Durante le audizioni, i talenti che conquisteranno 3 sì su 4 passeranno il turno; alla fine di ogni puntata, inoltre, i giudici saranno chiamati a scegliere un finalista.

Italia's Got Talent: dove vederlo

La puntata di Italia's Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30.

La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Italia's Got Talent andrà in onda anche sui canali Sky del digitale terrestre, canale 311 o 11.

Italia's Got Talent è visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8.

La puntata sarà successivamente disponibile su Sky On Demand.

Italia's Got Talent: Second Screen

Italia's Got Talent è presente sul web con un sito ufficiale.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale è il seguente: @IGT_official. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #ITG.

Italia's Got Talent ha anche un profilo ufficiale su Instagram.