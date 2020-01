Giuseppe Conte torna in tv, stasera ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7

Di Massimo Galanto lunedì 27 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dalla Gruber il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria

Giuseppe Conte torna in tv. Il Presidente del Consiglio, infatti, sarà ospite di Lilli Gruber nella puntata di stasera di Otto e mezzo, in onda su La7, subito dopo il telegiornale condotto da Enrico Mentana. La tempistica non è casuale, visto che proprio ieri, domenica 26 gennaio 2020, si sono tenute le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, i cui risultati (sebbene opposti - nella prima ha vinto il centrosinistra, nella seconda il centrodestra) sembrano rinforzare il governo nazionale, al netto di ipotesi e di possibili sviluppi concernenti soprattutto il Movimento 5 Stelle, che, in termini di consenso popolare, ne esce fortemente ridimensionato.

Per la Gruber si tratta di un colpo giornalistico non da poco, considerando che in un anno e mezzo da Presidente del Consiglio (in due governi diversi), Conte ha partecipato a pochissimi programmi televisivi. Lo ha fatto a novembre 2018 da Floris a DiMartedì su La7 e nel 2019 su Rai1, a gennaio e novembre da Bruno Vespa a Porta a porta e a ottobre nello speciale del Tg1. Da menzionare anche le presenze su Nove a Accordi&Disaccordi e a Sono le venti. Una sola, invece, l'ospitata radiofonica (con radiovisione), pochi giorni fa a Non Stop News su Rtl 102.5.

Per la cronaca, stasera a Otto e mezzo con il Premier ci saranno anche il filosofo Massimo Cacciari e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio (fresco di rissa a distanza con la vice direttrice del TgLa7 Gaia Tortora).