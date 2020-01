Retroscena Blogo: Isola dei famosi 2020, Marco Baldini naufrago?

Di Massimo Galanto sabato 25 gennaio 2020

Il nome del conduttore radiofonico circolò anche per l'edizione del reality del 2015. Stavolta sarà la volta buona?

"Innanzitutto non sono mai stato contattato dall'Isola dei Famosi. Non ci andrei, un po' perché ho un'età e ormai non ce la farei. Poi con una concorrenza come quella di Rocco Siffredi la vedo dura". Così nel 2015 Marco Baldini smentì, intervistato da Paola Perego a Domenica In, la sua partecipazione all'Isola dei famosi.

Cinque anni dopo ci risiamo. Infatti, secondo quanto risulta a Blogo, il conduttore radiofonico sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del reality, che Canale 5 dovrebbe trasmettere ad aprile, a conclusione del Grande Fratello Vip (ieri sera battuto da Il cantante mascherato).

Baldini, attualmente impegnato come speaker dell'emittente radiofonica romana Nls, nel 2009 ha preso parte a La Fattoria, vincendone la quarta edizione. La storica spalla di Fiorello, in quell'occasione, dichiarò di voler devolvere l'intera somma vinta (100 mila euro) in beneficenza alle vittime del terremoto dell'Abruzzo.

Almeno sulla carta, Baldini, anche grazie al suo passato tormentato, tra vizi, successo e drammatiche cadute nel baratro, sembrerebbe un carattere ideale per il reality di Canale 5, la cui ultima edizione andata in onda (un anno fa), ossia la 14esima, fu vinta dal judoka Marco Maddaloni.

Anche stavolta arriverà la smentita oppure la trattativa andrà in porto e Baldini si trasformerà in naufrago?