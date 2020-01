Isola dei Famosi 2020, Can Yaman sarà l'inviato?

Di Fabio Morasca mercoledì 22 gennaio 2020

L'attore turco potrebbe essere l'inviato della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Can Yaman, l'attore turco diventato popolare nel nostro paese grazie alla serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andata in onda su Canale 5 la scorsa estate, potrebbe ricoprire il ruolo di inviato nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show che, solitamente, ha sempre aperto il nuovo anno, per quanto riguarda i reality in onda sulle reti Mediaset, ma che, per quanto concerne il 2020, ha lasciato spazio alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Can Yaman, come abbiamo visto nella seconda puntata di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, durante la quale è stato il protagonista di una delle due sorprese presenti in ogni puntata, parla fluentemente la nostra lingua, oltre al turco, all'inglese e al tedesco, e, quindi, l'ostacolo linguistico non c'è. L'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te ha riscosso molto successo sui social network, specialmente su Twitter.

L'indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Chi.

Al posto di Can Yaman, il settimanale non esclude una nuova riconferma di Alvin, reduce dal non esaltante, dal punto di vista degli ascolti, esperimento con Eurogames, il remake di Giochi senza Frontiere andato in onda su Canale 5 lo scorso autunno.

Alvin ha ricoperto il ruolo di inviato de L'Isola dei Famosi nel 2015, nel 2016 e l'anno scorso. Nella scorsa edizione, la quattordicesima, si fece notare per una risposta un po' "acida" rivolta ad Alba Parietti, durante una discussione tra quest'ultima e un'autrice del reality show.

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda in aprile, una volta terminato il GF Vip 4.