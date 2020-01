Elezioni Regionali 2020 in tv con MaratonaMentana, Porta a Porta e lo speciale Propaganda Live

Di Giorgia Iovane sabato 25 gennaio 2020

Elezioni Regionali 2020 in Calabria ed Emilia Romagna caratterizzano la programmazione di domenica 26 e lunedì 27 gennaio.

Le Regionali in Emilia Romagna e Calabria sono il primo, importante, appuntamento politico del 2020. Seggi aperti domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23, quando inizieranno i principali speciali notturni visto che lo spoglio avrà inizio non appena saranno esaurite le operazioni di voto. E allora diamo un'occhiata su come seguire live lo spoglio nella notte tra domenica e lunedì.



Regionali 2020, come seguire lo spoglio in diretta tv domenica 26 gennaio

Menzione speciale per la MaratonaMentana, al via alle 23.00 su La7. Il direttore del Tg La7 riesce a strappare questa volta un'oretta di programma al dirimpettaio Massimo Giletti che chiude prima la sua Non è l'Arena per lasciare la linea a Mentana e ai suoi ospiti. La lunga diretta notturna finirà intorno alle 6 della mattina. Ad affiancare Mentana, tra gli altri, Paolo Celata e Alessandra Sardoni inviati nei luoghi cardine della consultazione elettorale, mentre in studio si alterneranno, tra gli altri, Marco Damilano, Tommaso Labate ,Franco Bechis, Mario Sechi, Francesca Schianchi, Paolo Mieli, Giovanni Floris, Lina Palmerini, Michele Brambilla, Augusto Minzolini, Marcello Sorgi, Agnese Pini, Antonio Padellaro, Claudio Cerasa, , Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli e Lorenzo Pregliasco. Come vuole Mentana, non ci saranno exit poll ma proiezioni curate da SWG. E la #MaratonaMentana, sempre più consapevole genere-evento tv, fa partire sul sito di La7 anche un proprio conto alla rovescia per alimentare l'hype dei fans del programma.

Tornando agli speciali di domenica 26, Rai 1 scende in campo alle 22.50 con uno Speciale Porta a Porta in onda fino alle 2.30 e realizzato in collaborazione col Tg1. Primo exit poll alle 23.00, il secondo mezz'ora dopo, quindi da mezzanotte prime proiezioni sui singoli candidati e, con il consolidamento dei dati, si passerà alle coalizioni e alle liste. A fornire dati e proiezioni a tutta la Rai sarà il Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG).

Parte alle 22.50 anche lo Speciale Elezioni di RaiNews24, mentre alle 00.05 e alle 00.35 spazio su Rai 3 a due speciali della TGR con diffusione limitata a Emilia Romagna e Calabria.

Primi a prendere la linea per le Regionali sono però i conduttori di Sky Tg24 che partono alle 22.30 con Regioni al voto, uno speciale che andrà avanti per tutta la notte. In studio Fabio Vitale e Monica Peruzzi con Roberto Palladino allo SkyWall e tra gli ospiti Roberto Arditti, Ferruccio De Bortoli, Agnese Pini, Sergio Rizzo e Pietro Senaldi e il commento dei dati affidato a Lorenzo Pregliasco di Quorum/Youtrend, con continui collegamenti con i principali comitati elettorali in Emilia Romagna e Calabria.

A ruota segue Rete 4 che, a seggi ancora aperti, trasmette Stasera Italia Speciale Elezioni, dalle 22.35.



Elezioni Regionali 2020, gli speciali di lunedì 27 gennaio

Una concomitanza particolare fa sì che lunedì 27 gennaio si incrocino in tv gli speciali per il Giorno della Memoria e i dati definitivi, con relativi commenti e reazioni, alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Si parte presto al mattino. Se Mentana lascia la linea alle 6.00, c'è pronta UnoMattina a recuperarla con le sue pagine dedicate, seguita da Agorà dalle 8 su Rai 3 che dalle 11.05 accoglie anche uno Speciale TG3 – Elezioni regionali. Parte in prima mattina anche la copertura di Sky Tg24, in onda per tutta la giornata con aggiornamenti, analisi e commenti sul voto.

In Emilia Romagna e Calabria dalle 12:45 e fino alle 13:15 sarà in onda uno Speciale TGR. Alle 21.00 su Rai 2 Tg2 Post, mentre in prima serata ci pensano PresaDiretta dalle 21.20 su Rai 3, Propaganda Live con uno speciale a tema su La7 e Quarta Repubblica su Rete 4. In seconda serata torna in onda Bruno Vespa con uno speciale Porta a Porta in onda dalle 23.45, così come Tg3 Linea Notte, a mezzanotte, è tutto sulle Elezioni.