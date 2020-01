Grande Fratello VIP 2020: Barbara Alberti azzarda il ritiro, poi ci ripensa (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 25 gennaio 2020

La concorrente innervosisce Alfonso Signorini durante la fase delle nomination: "Il Grande Fratello non è autarchico, ha delle regole".



Si è sfiorato il coup de theatre nel sesto appuntamento con Grande Fratello VIP in prima serata su Canale 5. Complice l'atteso momento delle nomination che regala spesso una botta tensiva alla trasmissione, Barbara Alberti non sembra 'stare al gioco' frase più volta ribadita a tutti i concorrenti che - volente o nolente - il regolamento se lo sono letto per filo e per segno fino all'ultima riga.

La 'saggia' del cast ha tentato di sviare al severo diktat del reality provando la via delle dimissioni da nominatrice. Tutte le donne si ritrovano nella stanza delle nomination palesi, ognuna di loro ha delle carte ritraenti i volti delle nominabili (esclusi se stessi) ma la Alberti non ha intenzione di entrare nel ruolo da giocatrice: prima cerca di nominare se stessa mostrando alla camera la carta con la sua faccia, ma al 'non si può fare' di Alfonso Signorini la concorrente punta i piedi "Allora io non voto. Non voglio fare nomination, cacciatemi dal gioco".

Il conduttore di tutta risposta (e comprensibilmente) scatta sull'attenti, trovandosi davanti ad uno degli inconvenienti più classici della storia del reality show: il tira e molla del ritiro.



Non stai avendo una reazione sensata, intelligente. La tua nomination può essere importante, ci sono regole e le regole sono nate per essere rispettate anche per essere rispettate anche se ti chiami Barbara Alberti. Non siamo in anarchia, il Grande Fratello non è autarchico. Ha delle regole.

Nel frattempo la concorrente parla con le altre donne, Signorini già innervosito dal contesto si vede costretto a rimproverare la scrittrice: "Eh no Barbara io sto parlando con te! Un minimo di educazione!". La conversazione simil-confronto poi prosegue fino a far tornare la Alberti sui suoi passi. Pilotata da Paola di Benedetto sceglie proprio la ragazza come 'sua' nominata perché: "Mi ha detto che non ha nomination e quindi non è danneggiata".

Al termine della puntata ha deciso di restare in gioco, ma il destino vuole che (con tre voti presi dal resto delle concorrenti) Barbara Alberti sia tra i nominati a rischio eliminazione lunedì 27 gennaio con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa.