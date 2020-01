Giorno della Memoria 2020, la programmazione tv per non dimenticare la Shoah

Di Giorgia Iovane sabato 25 gennaio 2020

Il Giorno della Memoria 2020 ha un valore particolare in tv e fuori dagli schermi.

La ventesima Giornata della Memoria cade in un periodo davvero particolare. A 75 anni dalla liberazione dei prigionieri sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, il mondo è chiamato a ricordare lunedì 27 gennaio i crimini nazi-fascisti, la follia razzista, il delirio omicida che portò all'eliminazione sistematica degli ebrei, ma anche di minoranze etniche, oppositori politici, disabili, omosessuali, tutto quello che violava il canone dell'arianità professato dai nazisti. 75 anni dopo quello che sarebbe dovuto essere solo un incubo lontano torna prepotentemente a ruggire nel cuore dei paesi occidentali, mentre ormai i testimoni diretti dell'orrore stanno ormai scomparendo con la loro capacità di trasmettere il baratro che ne ha inghiottito la vita.

Ci restano le testimonianze audiovisive, i documentari, i film che hanno cercato di restituire un abisso difficile da credere possibile, ma che invece trova sempre nuovi modi per emergere. E così, oggi ancor più di ieri è importante che il ricordo dell'orrore si faccia sempre meno retorico e sempre più concreto.

Le tv si impegnano a offrire una programmazione distribuita su più giorni e su più piattaforme, capace di abbracciare generi diversi e arrivare efficacemente al maggior numero di target possibili, con un'attenzione particolare ai più piccoli, anche se per assurdo sono gli adulti e i giovani adulti ad aver bisogno di un ripasso di storia. Vediamo intanto cosa propongono Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery per la programmazione speciale in onda il 27 gennaio e nei giorni immediatamente prossimi.



Giorno della Memoria 2020 sulle reti Rai

Sabato 25 gennaio 2020

22.50 - Rai 1: il doc La casa dei bambini di Francesca Muci, che racconta come una vecchia colonia di balilla nel comune lombardo di Selvino venne utilizzata per ospitare e ricondurre alla vita centinaia di orfani sfuggiti allo sterminio.



Domenica 26 gennaio 2020

21.05 - Rai 2: a Che tempo che fa ospite la senatrice a vita Liliana Segre.



Lunedì 27 gennaio 2020

7.00 - Rai Scuola: Memorie da Villa Emma, la testimonianza di Sonia, l’ultima ancora in vita dei 73 ragazzi ebrei salvati dalla deportazione dagli abitanti di Nonantola (in replica alle 11.00 e alle 15.00).

10.30 - Radio1: puntata speciale monotematica di “Giorno per Giorno”.

10.55 - Rai1: in diretta dal Quirinale, il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cura del Tg1 (live anche su Rai Radio 1).

15.20 - Rai 3: La Grande Storia Anniversari - Liliana ricorda, di Paola Lasi.

16.00 - Rai Storia: Speciale Giorno della Memoria – Personaggi, con le testimonianze, ttra gli altri, di Piero Terracina, recentemente scomparso, e Nedo Fiano.

19.00 - Rai Storia: Ottant’anni dopo – Processo alle Leggi Razziali, di Bruna Bertani.

20.25 - Rai 3: Nuovi Eroi racconta la storia di Emma Alatri, scomparsa nel 2019 a 92 anni, perseguitata dalle leggi razziali del 1938 e sopravvissuta al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943. Dopo essersi nascosta fino alla Liberazione di Roma, Emma è diventata una maestra per trasmettere ai suoi alunni i valori della libertà e della democrazia.

21.00 - Radio3: in diretta dal Teatro Vascello di Roma lo spettacolo “La mamma sta tornando, povero orfanello” di Jean Claude Grumberg.

21.20 - Rai 1: La Guerra è Finita, terza puntata della miniserie di Michele Soavi.

23.15 - Rai 3: Speciale Tg3

23.40 - Rai 2: La memoria del bene – Alla ricerca dei giusti tra le nazioni, doc introdotto da Ubaldo Pantani, che narra la vicenda umana di Moshe Bejski, internato a 21 anni, sopravvissuto grazie alla famosa Schindler’s List, divenuto poi membro della Commissione dei Giusti.

Spazio dedicato su RaiPlay da venerdì 24 gennaio e per una settimana con filmati tratti dall’archivio delle Teche “Shoah storie italiane”, documentari, interviste e film.





Giorno della Memoria 2020 sulle reti Mediaset

Per la 20esima Giornata della Memoria, le reti Mediaset dedicano diversi appuntamenti al ricordo della shoah nei palinsesti delle varie reti, con uno spazio particolare su Focus (DTT, 35).



Sabato 25 gennaio 2020

21.25 - Rete 4: il film Il viaggio di Fanny (Fra, 2016) di Lola Doillon, con Cécile de France, Leonie Souchaud. La storia di Fanny, una ragazzina ebrea di tredici anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene lasciata con le sorelle in una delle colonie francesi, dalla quale però deve fuggire quando viene raggiunta dai rastrellamenti nazisti.

23.40 - Rete 4: il film Il debito (USA, 2011) di John Madden con Tom Wilkinson, Helen Mirren. Rachel Singer è un'ex agente del Mossad che nel corso della sua carriera ha catturato un criminale di guerra nazista noto come “il Chirurgo di Birkenau”. 30 anni dopo, Rachel si deve confrontare con un uomo che afferma di essere proprio il “chirurgo”.

00.30 - Canale 5: Speciale TG5 -L’uomo di Rodi, la storia di Sami Modiano.





Domenica 26 gennaio 2020

21.15 - Focus: Senza via di scampo: la vera storia di Anna Frank.

21.27 - Rete 4: Memorie dei Campi, doc di Alfred Hitchcock.

22.45- Focus:Karl Plagge: il nazista che salvò gli ebrei, in prima tv il doc che racconta la storia di un ufficiale tedesco, sostenitore della prima ora del Nazismo, che mentì ai superiori e imbrogliò il Partito pur di salvare la vita agli ebrei di un ghetto polacco.

23.30 - Focus: A German Life: la segretaria di Goebbels, intervista a Brunhilde Pomsel, segretaria di Joseph Goebbels, che ignorò quel che accadeva sotto ai suoi occhi.





Lunedì 27 gennaio 2020

21.00 - Iris: il film Schindler’s List (USA, 1993) di Steven Spielberg, con Ben Kingsley, Liam Neeson, Ralph Fiennes.

21.15 - Focus: Albert Göring: l’altra faccia del Male, in prima tv il doc che racconta la stria del fratello del gerarca nazista Hermann che fu profondamente anti-nazista e con la protezione del suo cognome aiutò numerose famiglie di ebrei a fuggire dalla Germania.



Giorno della Memoria 2020 su La7

La7 Ricorda il Giorno della Memoria con una programmazione dedicata nel daytime di domenica 26 gennaio.

14.00 - Arrivederci ragazzi (Fra, 1987) di Louis Malle.

16.15 - La7 ricorda Speciale Giorno della memoria

17.30 - La tregua (Ita/Ger/Fra, 1997) di Francesco Rosi con John Turturro.





Giorno della Memoria 2020 su Sky

Ricca e articolata la proposta di Sky, che coinvolge praticamente tutti i suoi 'settori' per partecipare al Giorno della Memoria 2020 e non lasciare, di fatto, nessun target sguarnito. Tanti i documentari e ancor di più i film proposti nella settimana del ricordo, con alcune delle pellicole cult della storia del cinema. Procediamo anche in questo caso ricostruendo il palinsesto ideale dei giorni dedicati alla Memoria. Attenzione particolare al palinsesto dedicato da Sky TG24 (100 e 500 di Sky e 50 del DTT) per la giornata di sabato 25 gennaio.



Sabato 25 gennaio 2020

19.30 - Sky Tg24: Una luce nella notte, reportage a cura di Renato Coen che racconta le vicende di alcuni bambini inseguiti dai tedeschi, salvati dalla generosità e dal coraggio di alcuni 'eroi comuni' le cui imprese sono rimaste nascoste per anni.

20.30 - Sky Tg24: Avevo 12 anni, speciale sull’incontro tra Edith Bruck, scrittrice e poetessa deportata ad Auschwitz da bambina, e 130 studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di via Pincherle di Roma, organizzato da Sky TG24 e introdotto dal direttore della testata all-news Giuseppe De Bellis.

22.30 - Sky Sport Uno: In memoria di Erno Egri Erbstein con Federico Buffa che incontra Susanna Egri, Presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire l’incredibile storia di suo padre, sopravvissuto con lei agli orrori delle persecuzioni ebraiche (repliche lunedì 27 gennaio alle 21.15 sullo stesso canale e alle 22.55 su Sky Arte).





Lunedì 27 gennaio 2020

20.45 - Sky Sport Uno: L'uomo della domenica con Giorgio Porrà che dedicherà l’intera puntata al Giorno della Memoria.

21.10 - Sky Arte: Liliana Segre - Indifferenza, una produzione originale co-prodotta da Sky Arte e Zanichelli e girata al Memoriale della Shoah di Milano. La Segre ha scritto per lo Zingarelli 2020 la Definizione d’Autore della parola “indifferenza”: nel video ci guida attraverso il luogo simbolo della deportazione degli ebrei verso i campi di concentramento e di sterminio raccontando quale sia per lei il significato di questa parola.

21.15 - Sky Arte: in prima visione Chi scriverà la nostra storia, doc che racconta la vicenda poco nota che coinvolse lo storico Emanuel Ringelblum.

22.15 - Sky Sport Uno: Federico Buffa racconta ARPAD WEISZ, allenatore di Inter e Bologna deportato e ucciso ad Auschwitz nel gennaio del 1944.

23.15 - Sky Sport Uno: 1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei, a cura di Matteo Marani. Il racconto parte dal 18 settembre di quell’anno, quando – in occasione della prima giornata di Serie A – quella che avrebbe dovuto essere una normale domenica di pallone passerà tragicamente alla storia per il discorso sulla razza pronunciato da Benito Mussolini a Trieste.

21.15 - Premium Cinema Emotion (Sky, 316; DTT, 465): il film Senza destino - Fateless, tratto dal libro del premio Nobel ungherese Imre Kertész, che racconta l'orrore della Shoah attraverso gli occhi di Gyuri, un giovane ebreo ungherese di 15 anni.

A seguire - Premium Cinema Emotion: il film Colette - Un amore più forte di tutto, basato sul romanzo di Arnost Lustig che racconta la storia d’amore tra Colette e Vili durante i terribili anni della Seconda Guerra Mondiale.

Programmazione speciale su Sky Cinema Drama (canale 308 di Sky) che propobe lunedì 27 gennaio una maratona a tema, mentre fino a domenica 2 febbraio, i film di prima e seconda serata saranno dedicati alle vittime della Shoah. In programmazione, Il bambino con il pigiama a righe, Il labirinto del silenzio, Exodus (Oscar® alla colonna sonora), di Otto Preminger con Paul Newman, La tregua, di Francesco Rosi con John Turturro, L'ultimo treno, con Willem Dafoe, Sobibor, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica (scar® per il miglior film straniero e Orso d'Oro a Berlino), Conspiracy - Soluzione finale (in onda anche in chiaro su Cielo lunedì 27 gennaio alle 21.15) con Kenneth Branagh, Stanley Tucci e Colin Firth , L'uomo dal cuore di ferro, La scelta di Sophie con Meryl Streep, Suite Francese, Sunshine - Storia di una famiglia, con Ralph Fiennes e Rachel Weisz.

Giorno della Memoria 2020 su Discovery

(Sky, 401) propone lunedì 27 gennaio alle 21.00 Gli eroi della memoria, documentario diretto da Vanessa Roth che ricostruisce gli eventi che hanno portato alla liberazione dell’Europa dalle dittature nazifasciste attraverso il punto di vista esclusivo dei veterani che hanno vissuto in prima persona il D-Day.