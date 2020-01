Amici 19, speciale 25 gennaio 2020: anticipazioni (SPOILER)

Si parte con un video che mostra Skioffi, Gaia, Martina e Stefano mentre prendono in giro Giulia. La cantante reagisce dispiacendosi fino alle lacrime. Maria De Filippi annuncia che saranno 10 gli ammessi al serale. Gli allievi vengono chiamati a votare chi merita la maglietta e la maggioranza sceglie Nyv. Quest'ultima si esibisce davanti a tre giurati esterni e ottiene la maglia verde, conquistando, così, l'accesso al serale.

Sfida a squadre:

Gaia vs Giulia, vince Gaia

Javier vs Valentin, vince Javier

Nyv vs Stefano, vince lei

Talisa vs Federico, vince Federico

Jacopo vs Francesco, vince Francesco

Perde la squadra di Gaia; chi non è stato schierato deve fare l’esame per evitare l’eliminazione; eliminati il cantante Skioffi (protagonista di una polemica con Gaia) e il ballerino Ayub. Entrano in studio due nuovi ballerini.