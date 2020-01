Settimana Ventura, Milly Carlucci ospite di Simona Ventura (Anteprima Blogo) che debutta su Real Time

Di Massimo Galanto venerdì 24 gennaio 2020

Non solo Rai2, la Ventura raddoppia nel weekend, con Discovering Simo su Real Time

Sarà Milly Carlucci, secondo quanto risulta a Blogo, l'ospite principale della prossima puntata di Settimana Ventura, in onda su Rai2 domenica 26 gennaio 2020 dalle 11.55. La conduttrice di Il cantante mascherato, dunque, ritroverà Simona Ventura, che scelse come giudice di Notti sul ghiaccio nel 2015 su Rai1 (insieme a Marco Liorni, Selvaggia Lucarelli, Enzo Miccio e Gabriella Pession).

Sarà l'occasione, evidentemente, di parlare dello show che la Carlucci ha fatto debuttare su Rai1 e che prevede che alcuni personaggi famosi si esibiscano in perfomance canore nascosti da una maschera, all'insaputa di pubblico e giurati. L'ospitata della Carlucci conferma una volta in più il grande lavoro di squadra fatto dalla tv pubblica per lanciare e promuovere il nuovo format di The masked singer.

Intanto, la Ventura raddoppia nel week-end: oltre alla trasmissione che conduce su Rai2, infatti, sbarcherà su Real Time (canale 31 del gruppo Discovery) con Discovering Simo. Si tratta di un docu-reality al via domani, sabato 25 gennaio, alle ore 11, che ha l'obiettivo di far conoscere piccole e grandi storie legate a temi come famiglia, lavoro e solidarietà.

Discovering Simo andrà in onda per tre settimane ed è prodotto dalla stessa Simona Ventura con la sua nuova casa di produzione SiVe.