Harry & Meghan - The Royal Saga, la Megxit in uno speciale di La 5

Di Paolo Sutera giovedì 23 gennaio 2020

Su La 5 va in onda Harry e Meghan-The Royal Saga, lo speciale che analizzerà la decisione della coppia di uscire dalla Casa Reale britannica alla luce del loro ultimo anno passato in Inghilterra

Era questione di tempo prima che la bufera scatenata dalla cosiddetta Megxit, ovvero l'uscita dalla famiglia reale britannica di Harry e di sua moglie Meghan, finisse per diventare oggetto di una trasmissione tv. A bruciare tutti sul tempo è La 5, che propone per questa sera, 23 gennaio 2020, alle 23:25, lo speciale Harry & Meghan-The Royal Saga.

Una vera e propria indagine che, condotta da Lavinia Orefici, esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, insieme al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, partirà dall'annuncio shock di qualche settimana fa da parte della coppia per fare un viaggio indietro nel tempo.

Si analizzerà, in particolare, l'ultimo anno vissuto nel Regno Unito da parte della coppia, al centro di gossip, voci di corridoio ed episodi che, a detta di qualcuno, avrebbero previsto quanto poi accaduto in questi giorni. Harry & Meghan, sposi da nemmeno due anni e da pochi mesi genitori del piccolo Archie, hanno spiazzato tutti decidendo di rinunciare al loro titolo reale e di trasferirsi in Canada.

Lo speciale, prodotto da Videonews, analizzerà i segni di insofferenza che i Sussex Royal avrebbero mostrato negli ultimi mesi, cercando di scoprire quali sono le vere decisione alla base del loro annuncio e cosa ha in serbo per loro il futuro.

Dai vociferati impegni lavorativi al cinema ed in tv di lei, a come lui potrebbe aver sì trovato l'amore risultando però quello che ha perso di più in questa vicenda, Harry & Meghan-The Royal Saga cercherà di mettere tutte le carte in tavola e di offrire ai telespettatori un'analisi dettagliata su quanto accaduto. Uno speciale che sembra analizzare quello che potrebbe essere solo il primo capitolo di una lunga vicenda su cui i media, sicuramente, torneranno a parlare.

Harry & Meghan-The Royal Saga, streaming

E' possibile vedere Harry & Meghan-The Royal Saga in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.