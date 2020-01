Domenica in e gli ospiti della ventesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 23 gennaio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Torna domenica 26 gennaio 2020 alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento con Domenica in, lo storico contenitore del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Mara Venier.

Iniziamo dunque a parlarvi della carrellata di ospiti della ventesima puntata dello show principe del giorno di festa con una accoppiata di attori ovvero Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea, protagonisti del film di Mattia torre con la regia di Giuseppe Bonito Figli.

Per la musica in studio con Mara la coppia di cantanti Benji e Fede e la regina del pop anni ottanta Rettore. La Rettore sarà protagonista anche del talk dedicato pure stavolta al Festival di Sanremo. In questo momento del varietà festivo di Rai1 ci saranno anche Riccardo Fogli, Rosanna Fratello, Pierluigi Diaco, Alberto Martano e Pino Strabioli.

In studio poi per una intervista confessione con Mara Massimo Boldi e la sua fidanzata Irene Fornaciari. Appuntamento dunque per tutto questo a domenica pomeriggio per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier dalle ore 14 in diretta su Raiuno.