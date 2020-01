Sanremo 2020, Monica Bellucci: "Non ci sarò"

Di Massimo Galanto lunedì 20 gennaio 2020

Altra clamorosa defezione per il Festival di Amadeus, che aveva dato per certa la presenza dell'attrice

Monica Bellucci dice no al Festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa, l'attrice, infatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori, non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro.

Il direttore artistico e conduttore della 70esima edizione della kermesse canora aveva annunciato la presenza dell'attrice italiana famosa in tutto il mondo, dandola per certa e collocandola nella seconda serata, quella di mercoledì 5 febbraio.

Oggi la doccia gelata per Amadeus, che così, dopo l'amico Jovanotti e Salmo (e forse Ultimo, con il quale - aveva spiegato - erano in corso trattative), deve rinunciare ad un'ospite che avrebbe dato un respiro internazionale al Festival.

Intanto, continuano le polemiche per, da una parte, le dichiarazioni dello stesso Amadeus ritenute sessiste (nelle ultime ore ha preso posizione anche Michelle Hunziker) e per, dall'altra, i testi violenti di Junior Cally, in gara tra i 24 Big.