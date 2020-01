Retroscena Blogo - Che Dio ci aiuti 6: Cristiano Caccamo lascia, torna Diana Del Bufalo?

Di Massimo Galanto lunedì 20 gennaio 2020

Indiscrezioni esclusive sui nuovi episodi della fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci

Manca ancora l'annuncio ufficiale della sesta stagione, ma iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni sulle nuove puntate di Che Dio ci aiuti. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sarebbe previsto il ritorno nel cast di Diana Del Bufalo, che nella quarta stagione ha interpretato Monica Giulietti. Per un'attrice che torna, dovrebbe esserci un attore che lascia. Si tratterebbe di Cristiano Caccamo, con il quale, peraltro - beffa del destino - la Del Bufalo avrebbe iniziato una relazione dopo la fine della tormentata storia d'amore con Paolo Ruffini.

In uscita, sempre stando alle indiscrezioni raccolte da Blogo, ci sarebbe anche Arianna Montefiori, che da Che Dio ci aiuti 4 veste i panni di Valentina Valpreda, sposa (proprio alla fine della quinta stagione) di Gabriele Mattei, interpretato da Caccamo.

Se (e soprattutto quando) la sesta della popolare fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide si farà dipenderà, come noto, dagli impegni dell'attrice protagonista Elena Sofia Ricci, in scena dal 4 al 16 febbraio al Teatro Eliseo di Roma con Vetri rotti di Arthur Miller.

Per il pubblico (e per Rai e produttori) parlano chiaro gli ottimi ascolti registrati dalla quinta stagione, andata in onda un anno fa, con l'ultima puntata vista da 5.591.000 telespettatori per uno share del 27,7%.