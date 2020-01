Sanremo 2020, quali sono i compensi di Amadeus e delle co-conduttrici? Le indiscrezioni

Di Fabio Morasca lunedì 20 gennaio 2020

Le indiscrezioni sui compensi che verranno percepiti da Amadeus e dalle 11 co-conduttrici.

Senza soffermarci troppo sulle polemiche pretestuose (e politiche), che stanno gravitando in questi giorni attorno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, un altro argomento che provoca lo sdegno a comando degli "anti-sanremisti" di professione sono i compensi destinati a tutti coloro che, ovviamente, avranno l'onore e l'onere di condurre la kermesse sanremese.

Sia per quanto riguarda il conduttore Amadeus, che, in tutta la sua lunga carriera, non è mai stato al centro di ferventi polemiche come in questo periodo, e le sue 11 co-conduttrici che, a turno, condivideranno con lui il palco del Teatro Ariston (Monica Bellucci, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Mara Venier), alcune indiscrezioni sui loro compensi sono state pubblicate da Il Giornale.

Il compenso per la maggior parte delle co-conduttrici dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-25mila euro.

Le co-conduttrici che dovrebbero percepire questa cifra sarebbero Rula Jebreal (che devolverà il proprio compenso in beneficenza), Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Ricordiamo che la conduttrice di DAZN e la fidanzata di Valentino Rossi affiancheranno Amadeus in 2 serate.

Riguardo Antonella Clerici, Il Giornale parla di un compenso di 50mila euro senza escludere, però, che la partecipazione al Festival possa far parte del contratto quadro della conduttrice con la Rai.

Discorso a parte per la diva Monica Bellucci e per le giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti, riguardo le quali, al momento, non sono state rese note indiscrezioni.

Il compenso di Amadeus, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 500-600mila euro, un cachet coerente con quello percepito dai suoi predecessori già contrattualizzati Rai.

Secondo Il Giornale, infine, gli incassi "sanremesi" per la Rai dovrebbero aggirarsi intorno ai 30-31 milioni di euro, davanti ad una spesa complessiva di circa 18 milioni.